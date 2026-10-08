أسامة حسني: لو الحظ ساب الزمالك يوم الأحد.. الأهلي هيكسب

أكد أسامة حسني، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر ظهر بشكل متفاوت خلال أول خمس مباريات له في بطولة الدوري المصري، مشيرًا إلى أن الزمالك حقق نتائج إيجابية في مبارياته الخمس الأولى، لكنه لم يقدم أداءً واضحًا من وجهة نظره.

وقال أسامة حسني، خلال تصريحاته عبر برنامج «اللعيب» على قناة «MBC مصر»: «الأهلي خلال أول خمس مباريات كان بيدي مباراة ومباراة، لكن الزمالك خلال أول خمس مباريات اللي كسب فيها 4 وتعادل مباراة، مكنش في أداء واضح ظاهر».

وأضاف: «فأنا علشان كده بقول لو الحظ ساب الزمالك يوم الأحد، الأهلي هيكسب».

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، وسط اهتمام جماهيري كبير بالمواجهة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، في القمة رقم 133 التي تجمع الفريقين، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة «أون سبورت»، مع تخصيص استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة، يضم عددًا من نجوم وخبراء الكرة لتحليل أداء الفريقين ومناقشة أبرز أحداث القمة.