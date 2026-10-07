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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة: روح انتصارات أكتوبر ستظل نموذجا حيا لقدرة المصريين على تجاوز الصعاب

احفالية حزب الجبهة الوطنية بحي إمبابة بمناسبة ذكرى حرب 6 أكتوبر
احفالية حزب الجبهة الوطنية بحي إمبابة بمناسبة ذكرى حرب 6 أكتوبر
ماجدة بدوى

أكدت النائبة داليا السعدني، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن المشاعر الجياشة التي تنتاب المصريين عند سماع النشيد الوطني ، تعكس عمق الانتماء وحجم الحب الذي يكنه الشعب المصري لوطنه، مؤكدة أن هذه المشاعر تمثل صورة صادقة لقوة العلاقة التي تجمع المصريين ببلدهم وقواتهم المسلحة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامها حزب الجبهة الوطنية بحي إمبابة بمحافظة الجيزة بمناسبة الذكرى ال٥٣ لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقالت السعدني، إن الشعب المصري أثبت على مدار تاريخه أنه قادر على مواجهة مختلف التحديات، وأن روح أكتوبر ستظل نموذجًا حيًا لقدرة المصريين على تجاوز الصعاب عندما تتوافر الإرادة والعزيمة والتكاتف، مشيرة إلى أن الانتصار لم يكن مجرد حدث عسكري، وإنما تجسيدًا لإرادة وطن بأكمله.

وأضافت أن حزب الجبهة الوطنية لديه رسالة أساسية تتمثل في دعم ترابط الشعب المصري وتعزيز حالة التماسك بين أبناء الوطن، والحفاظ على القيم التي تجمع المصريين، وفي مقدمتها الانتماء والوعي بتاريخ مصر والحفاظ على هويتها الوطنية.

وأشارت إلى أن حزب الجبهة الوطنية لم ولن ينسى انتصار أكتوبر، وكان حريصًا على الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية المهمة، باعتبارها إحدى المحطات الرئيسية في تاريخ مصر الحديث، مؤكدة أن إحياء ذكرى الانتصار يمثل تقديرًا لتضحيات أبناء الوطن وتكريمًا لكل من شارك في صناعة هذا الإنجاز.

وشددت السعدني على أن مشاعر قيادة حزب الجبهة الوطنية تجاه كل ما يرتبط بانتصار أكتوبر وتاريخ مصر الحديث والقديم تنطلق من إيمان بأهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية، وربط الأجيال الجديدة بتاريخ بلادهم، حتى تظل قيم التضحية والانتماء والإرادة حاضرة في وجدان المصريين.

وأكدت أن الاحتفال بأكتوبر يجب ألا يكون مجرد مناسبة سنوية، وإنما فرصة متجددة للتأكيد على أن مصر بتاريخها الطويل وشعبها وجيشها قادرة على مواجهة التحديات، وأن روح الانتصار يمكن أن تكون دافعًا لمواصلة العمل والبناء وتحقيق تطلعات المصريين.

النشيد الوطني الشعب المصري التحديات حزب الجبهة الوطنية انتصار أكتوبر

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