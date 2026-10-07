عبدالرحمن مجدي يضيف الثاني لـ بيراميدز في شباك القناة

أحرز نادي بيراميدز الهدف الثاني بشباك القناة في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب إستاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وجاء هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 40، بعد تسديدة بالقدم اليسرى من يسار منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى.

وأفتتح بيراميدز التهديف في الثانية 21، عن طريق الجزائري أحمد نذير نجم بيراميدز ليحرز أسرع هدف في شباك القناة بكأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: أحمد توفيق - محمود مرعي - عبد الله بدير - خالد عوض

خط الوسط: عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - أحمد فوزي - محمود زلاكة

خط الهجوم: أحمد نذير بن بو علي - دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

حازم جمال - أحمد سامي - محمد الشيبي - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - علي حمودة - يوسف ميشو - زياد سعودي - يوسف أوباما.