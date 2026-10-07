قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس والجهاد الإسلامي تبحثان في القاهرة تطورات غزة وتعزيز الوحدة الفلسطينية
«سكن لكل المصريين 9» .. موعد التقديم والشروط والأوراق المطلوبة
أحمد موسى: بيان النيابة أكد أن المتهمين في قضية متصدقش لم يتعرضوا لأي إصابات
بينهم مصريون.. إصابة أكثر من 20 شخصًا في هجمات الحوثيين على مطاري أبها والملك خالد الدولي
درون إسرائيلية تلاحق اللبنانيين إلى منازلهم في ياطر.. وقصف مدفعي يستهدف بلدات جنوبية
حسام حسن لـ محمود صلاح: ممكن تكون لاعب مميز جدا ومحدش يشوفك بعد كدا
ترامب: أنهيت 8 حروب حول العالم ومنعت إيران من امتلاك سلاح نووي
صفحات إخوانية تدار من الخارج.. تعليق قوي من أحمد موسى على بيان النيابة بشأن "متصدقش"
كأس عاصمة مصر .. سيراميكا كليوباترا يتأخر بهدف أمام المصري في الشوط الأول
أزمة قبل مباراة الزمالك وزد بسبب دقيقة حدادًا على روح نصر إبراهيم
تسديدة قوية.. زد يهز شباك الزمالك بهدف أول في كأس عاصمة مصر
«منهم لله صفية زغلول وهدى شعراوي».. مدرس تاريخ يُثير الجدل بتصريحات عن تحرير المرأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل عدم تغطية منطقة الذقن والرقبة للمرأة؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم

تغطية منطقة الذقن والرقبة للمرأة
تغطية منطقة الذقن والرقبة للمرأة
أحمد سعيد

كشف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم تغطية المرأة لمنطقة الذقن وما أسفلها، مشيرًا إلى أن جمهورًا من الفقهاء أجازوا للمرأة عدم تغطية الوجه.

حكم تغطية المرأة لمنطقة الذقن وما أسفلها

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، إن للوجه حدودًا معروفة، باعتباره ما يواجه الإنسان، وتتمثل حدوده فيما بين شحمتي الأذنين، ومن منابت الشعر إلى منتهى الذقن.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن منطقة الذقن نفسها تُعد من الوجه، وبالتالي تدخل في حكمه، أما المنطقة الواقعة أسفل الذقن، بين الذقن والرقبة، فقد اختلف الفقهاء في حكمها، فهناك من يرى أنها تدخل ضمن العورة التي يجب سترها.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن بعض الفقهاء يرون أن هذه المنطقة من الأمور التي يُتسامح فيها، ولا حرج في عدم تغطيتها، موضحًا أن المسألة محل خلاف فقهي معتبر.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن اختلاف الفقهاء في هذه المسألة يقتضي مراعاة الآراء الفقهية وعدم التشدد فيها، خاصة أن هناك قولًا معتبرًا يرى جواز عدم تغطية المنطقة الواقعة أسفل الذقن.

حكم تغطية المرأة لمنطقة الذقن وما أسفلها هل عدم تغطية منطقة الذقن والرقبة للمرأة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

إثيوبيا على حافة الانفجار.. قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيجراي

نصر إبراهيم

وفاة نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق

تراجع أسعار الذهب في مصر مع بداية حركة البيع والشراء اليوم الأربعاء

خسارة جديدة لعيار 21.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء التقييمات للصفين الأول والثاني الإبتدائي والمرحلة الثانوية؟..التعليم تحسم الجدل

الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة.. أجواء خريفية وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق

الذهب

انهيار جديد في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

الليثي

وفاة المهندس هشام جمال الليثي نجل المنتج الراحل جمال الليثي

ترشيحاتنا

حضور مصري قوي بمعرض "مراكش للطيران"

حضور مصري قوي بمعرض مراكش للطيران.. والحفني يبحث فرص التعاون والشراكة في صناعة الطيران

قداسة البابا تواضروس وأبناء الكنيسة

البابا تواضروس الثاني يستقبل شباب كنائس الإمارات

وزارة الزراعة

«الزراعة» تطلق برنامجًا تدريبيًا لتعزيز الرقابة على المبيدات والاستخدام الآمن لها

بالصور

لماذا يشعر بعض الركاب بالغثيان داخل السيارات الكهربائية؟

الغثيان داخل السيارات الكهربائية
الغثيان داخل السيارات الكهربائية
الغثيان داخل السيارات الكهربائية

مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي

مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي
مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي
مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي

غير متوقع.. زيت طبيعي يصلح الشعر ويزيده نعومة وصحة

اصلاح الشعر
اصلاح الشعر
اصلاح الشعر

للنشر 7ص.... تفاصيل الكشف عن فورد برونكو RTR 2027 وترفع سقف المغامرة

فورد برونكو RTR 2027
فورد برونكو RTR 2027
فورد برونكو RTR 2027

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد