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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باباك أماميان: ترامب هو الشخص الوحيد الذي يريد حل الصراعات في العالم حاليًا

ترامب
ترامب
محمود محسن

قال باباك أماميان محلل سياسي وعضو حزب المحافظين البريطاني، إنّ العالم يعيش حاليًا عصرًا من الصراعات، لافتًا، إلى أن الدبلوماسية تراجعت بشكل كبير، بسبب ما وصفه بافتقار أغلب القادة الأوروبيين إلى الخبرة الكافية والخلفية اللازمة لحل الصراعات.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية فيروز مكي مقدمة برنامج مطروح للنقاش، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الحرب الأوكرانية تمثل مثالًا على ذلك، مشيرًا إلى أنها مستمرة منذ 5 سنوات، وقد تستمر إلى 20 عامًا أخرى.

ولفت، إلى أن الأمر ذاته ينطبق على الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الشرق الأوسط، متابعًا، أنه يتفق مع الرأي القائل إن تصعيد الموقف ومحاولة الضغط على الإسرائيليين يؤديان إلى مزيد من تصعيد الصراع.

 حل الصراعات

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الشخص الوحيد في العالم الذي يريد حاليًا حل الصراعات، مستشهدًا بوساطته في حل الصراع الهندي الباكستاني، وكذلك الصراع بين أرمينيا وأذربيجان، وغيرها من الصراعات في المنطقة.

باباك أماميان العالم الدبلوماسية الأوروبيين الصراعات

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