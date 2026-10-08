الأحد.. تعليم نجع حمادي تعلن إنهاء اجراءات صرف مكافأة الثانوية العامة

زف محمد يوسف الزقيم، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية بمحافظة قنا، بشرى سارة للمعلمين والعاملين بالإدارة، معلناً عن الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بصرف مكافأة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية عن العام الدراسي 2024/2025م، وذلك فور ورود المبالغ المالية المخصصة للصرف، على أن يتم بدء استحقاق الصرف الفعلي يوم الأحد الموافق11أكتوبر 2026م.

وأكد مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية، أن المستحقات المالية سوف يتم صرفها كاملة دون أي استقطاعات للمعلمين ولكل من شارك في أعمال الامتحانات عن هذا العام.

وأضاف الزقيم، أبن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع وزارة المالية، حرصت على توفير الدعم المالي اللازم و المستحقات الكاملة للمعلمين دفعة واحدة فور انتهاء أعمال المراجعة، تقديراً لجهودهم المخلصة في إنجاح المنظومة الامتحانية، وضماناً لحصولهم على حقوقهم دون أي تأخير.

أعضاء اللجنة الحسابية

وأشاد مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية، بالجهود الاستثنائية التي بذلها أعضاء اللجنة الحسابية لسرعة إنجاز الكشوف، متوجهاً بالشكر للجنة برئاسة المحاسب رمضان علي أبو زيد مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، وعضوية كل من: محمد حجاج عبد الرحمن، مدير الموارد البشرية، و أحمد جلال، مسؤول وحدة البيرول، ومحمد عبد اللاه بكري، ومحمد شاكر، مسؤولا إعداد كشوف الصرف، وماجد إيميل ومحمد يوسف مسؤولا مراجعة الانتقالات والسفريات، وجون كمال، رئيس وحدة الشطب، وعماد جرجس، مسؤول الدفع الإلكتروني، بمتابعة الدكتور علي يحي وكيل الإدارة.

كما وجه مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية، خالص الشكر والتقدير لمندوبي وزارة المالية بالإدارة التعليمية، مثمناً دورهم الكبير في التعاون المستمر وتسهيل كافة إجراءات الصرف الإلكتروني للمستحقات المالية الخاصة بالمعلمين.

