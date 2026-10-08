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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بمشاركة 15 فرقة مصرية وأجنبية.. وزارة الثقافة تطلق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية السبت المقبل

مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية
مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية
أحمد البهى

تطلق وزارة الثقافة بعد غد السبت، فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، في دورته السادسة والعشرين، بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الثقافة، واللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية.

يقام المهرجان بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، والإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية بوزارة الثقافة برئاسة د. هويدا كامل، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة التنشيط السياحي، وهيئة قناة السويس.

ويشهد المهرجان هذا العام مشاركة 15 فرقة مصرية وأجنبية، منها 8 فرق من دول: روسيا، رومانيا، لبنان، تنزانيا، السودان، الجزائر، الأردن، وإندونيسيا، و7 فرق تابعة لهيئة قصور الثقافة وهم: الإسماعيلية، ملوي، الحرية السكندرية، العريش، كفر الشيخ، وأسوان للفنون الشعبية، وفرقة أطفال الإسماعيلية.

وقال الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة، إن مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية يمثل أحد المواعيد الفنية الدولية التي تحرص وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة على استمرارها ودعمها بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، لما يمثله من مساحة للتلاقي بين فرق الفنون الشعبية من مختلف الدول المشاركة، مؤكدا أن المهرجان يعكس أهمية الفنون الشعبية باعتبارها أحد أبرز أشكال التعبير عن هوية الشعوب وذاكرتها الثقافية، كما يتيح للجمهور الاطلاع على ألوان من التراث الشعبي العالمي، بما يعزز التقارب بين الثقافات من خلال عروضه المتنوعة في عدد من المواقع بالإسماعيلية.

تفاصيل الفاعليات: 

وتنطلق الفعاليات بديفيليه فني لجميع الفرق المشاركة في الخامسة مساء، أمام مبنى المحافظة القديم بشارع محمد علي، فيما يقام حفل الافتتاح الرسمي بقصر ثقافة الإسماعيلية في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، ويشهد تكريم عدد من الرموز والشخصيات التي أثرت الحركة الفنية والثقافية.

وتنفذ فعاليات المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، مدير المهرجان ومخرج حفلي الافتتاح والختام الفنان ماهر كمال، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية.

وتقدم العروض في الفترة من 12 حتى 15 أكتوبر على مسارح: حديقة الشيخ زايد، نادي الأسرة، نادي الدنفاه، نقابة المهندسين، وقصر ثقافة الإسماعيلية، بالإضافة إلى عدد من المسارح بكل من مدينة فايد، القنطرة غرب، والقصاصين.

ويشهد المهرجان تنظيم معرض للحرف البيئية، وتختتم فعالياته في الثامنة مساء الجمعة 16 أكتوبر، بحفل فني وتكريم للفرق المشاركة، على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية.

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