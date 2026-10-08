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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإمارات تدين الهجمات الحوثية على مطاري أبها والملك خالد الدوليين بالسعودية

الإمارات تدين الهجمات الحوثية على مطاري أبها والملك خالد الدوليين بالسعودية
الإمارات تدين الهجمات الحوثية على مطاري أبها والملك خالد الدوليين بالسعودية
أ ش أ

 أدانت الإمارات، بأشد العبارات الهجمات التي شنّتها جماعة الحوثي على مطاري أبها والملك خالد الدوليين بالمملكة العربية السعودية ، والتي تسبّبت في وفاة ثلاثة أشخاص من الجنسيات المغربية والجزائرية والسودانية وإصابة عشرات المدنيين.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان اليوم /الخميس/، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" - على أن هذه الهجمات تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.. موكدة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها وخالص تعازيها ومواساتها إلى أسر وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

الهجمات التي شنّتها جماعة الحوثي على مطاري أبها والملك خالد الدوليين بالمملكة العربية السعودية الجنسيات المغربية والجزائرية والسودانية وزارة الخارجية الإماراتية انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة

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