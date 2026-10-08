محافظة الإسكندرية تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بمسيرات وطنية وفعاليات رياضية

شهد كورنيش الإسكندرية، صباح اليوم، انطلاق فعاليات الاحتفال التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتور وليد عبد العزيز رفاعي، مدير المديرية، بمشاركة واسعة من الشباب والرياضيين وأبناء المحافظة، وفي إطار احتفالات محافظة الإسكندرية بالذكرى الـ53 لنصر أكتوبر المجيد، وتحت رعاية المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وفي أجواء يسودها الفخر والاعتزاز بالانتصارات الوطنية وبطولات القوات المسلحة المصرية.

تنظيم مسيرة مشي حاشدة شارك فيها الشباب والرياضيون

وتضمنت الفعاليات انطلاق مهرجان للدراجات النارية في تمام الساعة التاسعة صباحًا، حيث امتد مساره من منطقة سبورتنج وصولًا إلى قلعة قايتباي، بالتزامن مع تنظيم مسيرة مشي حاشدة شارك فيها الشباب والرياضيون، وانطلقت من أمام نصب الجندي المجهول حتى قلعة قايتباي، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

كما شهدت الفعاليات تقديم عدد من العروض الرياضية والاستعراضية أمام نصب الجندي المجهول، بمشاركة طلاب كلية التربية الرياضية، وسط تفاعل وإشادة من المواطنين، تأكيدًا على قيم الانتماء والولاء للوطن، وتقديرًا لتضحيات أبطال القوات المسلحة وشهداء مصر الأبرار.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج الاحتفالات التي تنظمها محافظة الإسكندرية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، إحياءً لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وترسيخًا لقيم الوطنية والانتماء لدى الشباب، وتعزيزًا للوعي بتاريخ الوطن وإنجازاته.