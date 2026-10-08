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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

عباد الشمس بالمياه المالحة.. رئيس بحوث الصحراء يتفقد التجارب الزراعية.. ويدعم التنمية المستدامة برأس سدر

خلال تفقد تجربة عباد الشمس
خلال تفقد تجربة عباد الشمس
ايمن محمد

تفقد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، مركز التنمية المستدامة لموارد جنوب سيناء بمدينة رأس سدر، يرافقه الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية، لمتابعة الأنشطة البحثية والتجارب الزراعية والإنتاجية التي ينفذها المركز.

وشملت الجولة تفقد زراعات عباد الشمس الزيتي، ومشروعات الإبل والهجن، وشتلات الجوجوبا داخل صوبة البنك الإقليمي للجينات النباتية، إلى جانب أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني، وذلك في إطار متابعة جهود المركز لتطوير نماذج زراعية وإنتاجية تتناسب مع طبيعة البيئة الصحراوية بجنوب سيناء.

وتأتي الزيارة عقب إعلان مركز بحوث الصحراء تحقيق نتائج إيجابية في تجربة حقلية لزراعة محصول «عباد الشمس الزيتي» باستخدام مياه آبار مالحة، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية في الأنشطة الزراعية الإنتاجية، خاصة بالمناطق الصحراوية والهامشية.

وأكد الدكتور حسام شوقي، أن نجاح التجربة يأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار استراتيجية الوزارة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والزيتية، بما يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية من زيوت الطعام، وتعظيم من الموارد المائية غير التقليدية والأراضي الصحراوية بالمحافظات الحدودية.

وقال الدكتور محمد عزت، إن التطبيقات البحثية التي ينفذها المركز تستهدف تقديم حلول عملية ومستدامة للمزارعين في جنوب سيناء، ومساعدتهم على مواجهة تحديات ندرة المياه العذبة والتغيرات المناخية، موضحًا أن نجاح المحصول في تحمل الإجهاد المائي والملحي يمثل خطوة مهمة نحو التوسع في الاستثمارات الزراعية بالمحافظة.

وأوضح الدكتور محمد السيد، رئيس مركز التنمية المستدامة لموارد جنوب سيناء، أن نجاح التجربة جاء ثمرة جهود بحثية وميدانية داخل المحطات التجريبية التابعة للمركز، مؤكدًا أن المركز يعمل على إتاحة النماذج الزراعية الناجحة ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى مزارعي سيناء، بما يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

ويُمثل نجاح تجربة زراعة عباد الشمس باستخدام المياه المالحة خطوة جديدة نحو توسيع نطاق الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية، وزيادة الرقعة الزراعية والإنتاجية في البيئات الصحراوية، من خلال الاعتماد على محاصيل أكثر قدرة على التكيف مع الظروف البيئية والمناخية.

وفي ختام الزيارة، وجّه الدكتور حسام شوقي الشكر إلى العاملين بالمحطة، تقديرًا لجهودهم في دعم البحث العلمي التطبيقي، وتطوير نماذج زراعية ملائمة للبيئة الصحراوية، وخدمة أهداف التنمية المستدامة بمحافظة جنوب سيناء.

جنوب سيناء راس سدر تجربة زراعة عباد الشمس

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