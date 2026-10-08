محافظ الدقهلية يتابع بدء أعمال تطوير ورصف شوارع بميت غمر.. ويوجه بسرعة الإنجاز

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بدء أعمال تطوير ورصف عدد من الشوارع بمدينة ميت غمر، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى الطرق، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدن.

وتضمنت الأعمال بدء فرد طبقة السن ودمكها بشارع الإمام الشافعي، بداية من شارع بورسعيد وحتى مسجد الزنفلي، مرورًا بالمدرسة الثانوية العسكرية، بطول يبلغ نحو 1250 مترًا، تمهيدًا لاستكمال مراحل أعمال التطوير والرصف وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.

ووجه محافظ الدقهلية، الدكتور السعيد أحمد، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بضرورة المتابعة اليومية والميدانية المستمرة لأعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه أعمال التنفيذ، بما يضمن سرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية المقررة.

وأكد أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع بمختلف مدن ومراكز المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات، وتيسير حركة المواطنين، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى البنية التحتية والمظهر الحضاري للمحافظة.