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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تطوير المنظومة التعليمية ومستقبل أبنائنا.. ندوة بمعرض دمنهور تناقش نظام البكالوريا

معرض دمنهور للكتاب
معرض دمنهور للكتاب
جمال عاشور

شهدت فعاليات معرض دمنهور التاسع للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بمكتبة مصر العامة بدمنهور، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ندوة حوارية بعنوان «تطوير المنظومة التعليمية ومستقبل أبنائنا في ظل نظام البكالوريا»، استهدفت فتح باب الحوار المباشر مع الطلاب، واستعراض ملامح النظام التعليمي الجديد، والرد على أبرز التساؤلات والمخاوف المثارة حوله، وسط حضور وتفاعل كبير.


وأدار اللقاء الكاتب هاني قدري، عضو اتحاد كتاب مصر، الذي استهل الندوة بنقل نبض الشارع التعليمي، مستعرضًا أبرز المخاوف والتساؤلات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بين الطلاب وأولياء الأمور بشأن نظام البكالوريا، وطبيعة التقييم، وطرق الاستعداد له.


وأكد قدري أن دوره خلال اللقاء يتمثل في إيصال صوت الطلاب بكل شفافية إلى القيادات التعليمية، بما يتيح توضيح الحقائق من مصادرها الرسمية، وتجنب وقوع الطلاب وأولياء الأمور فريسة للشائعات والمعلومات غير الدقيقة.


من جانبه، أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن تطوير المنظومة التعليمية والانتقال إلى نظام البكالوريا يستهدف في الأساس بناء شخصية الطالب وتنمية مهارات الفهم والتفكير النقدي، بعيدًا عن أساليب الحفظ والتلقين التقليدية.


وأوضح وكيل الوزارة أن نظام البكالوريا يهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، وإتاحة مسارات تعليمية متعددة تتناسب مع ميول الطلاب وقدراتهم المختلفة، بما يسهم في تأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
كما طمأن وكيل الوزارة الطلاب وأولياء الأمور بشأن ما يُثار من شائعات حول تعقيد الامتحانات أو غموض المناهج، مؤكدًا أن الوزارة تعمل وفق خطط مدروسة وآليات تقييم واضحة، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.


ووجه الديب رسالة مباشرة إلى الطلاب، قائلًا: «أنتم ثروة مصر الحقيقية، والدولة تسخر كافة إمكانياتها لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تضمن مستقبلكم»، مشددًا على أن أبواب المدارس ومديرية التربية والتعليم مفتوحة دائمًا لتلقي مقترحات الطلاب والرد على استفساراتهم.


من جانبه، تناول شريف عبد الجواد الشلمة، وكيل مديرية التربية والتعليم، الجوانب التنفيذية والميدانية لتطبيق النظام، مشيرًا إلى أن الإدارات التعليمية والمدارس على أتم الاستعداد لمرافقة الطلاب خلال هذه المرحلة الانتقالية، والرد على مختلف تساؤلاتهم.


وأشار وكيل المديرية إلى تنظيم برامج تدريبية للمعلمين والموجهين، بهدف ضمان استيعابهم الكامل لفلسفة نظام البكالوريا وآليات تطبيقه داخل الفصول، إلى جانب فتح قنوات اتصال مباشرة مع المعلمين والطلاب للتعامل مع أي عقبات ميدانية فور ظهورها.


وأضاف أن المديرية تعمل كذلك على تبديد حالة القلق والتوتر لدى أولياء الأمور من خلال تنظيم لقاءات توعوية دورية، تتيح لهم التعرف على تفاصيل النظام الجديد وآليات تطبيقه بصورة واضحة.


وشهدت الندوة نقاشًا موسعًا بين الطلاب والحضور والقيادات التعليمية، حيث طرح عدد من الطلاب أسئلتهم حول آليات الامتحانات وطرق الاستذكار والاستعداد الأمثل للنظام الجديد، فيما قدم وكيل الوزارة ووكيل المديرية إجابات تفصيلية عن مختلف التساؤلات.


ولاقت الندوة استحسانًا واسعًا من الحضور، الذين أشادوا بالمبادرة التفاعلية التي أتاحت للطلاب طرح تساؤلاتهم بصورة مباشرة، وجسدت حرص المؤسسة التعليمية على بناء جسور من الثقة والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور، ورفع مستوى الوعي بتفاصيل نظام البكالوريا.

معرض دمنهور التاسع للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب بمكتبة مصر العامة بدمنهور وزير الثقافة

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