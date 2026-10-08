الرياض: أضرار مادية جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي دون إصابات

أعلن الدفاع المدني السعودي اليوم الخميس، عن تلقيه بلاغا عن سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره، أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية.



وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني أن الحادث نتج عنه أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع عيادات طبية، دون تسجيل إصابات، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه العاصمة الرياض.

وقال: "اعترضنا ودمرنا صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض".

كما أعلن التحالف في وقت سابق اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ثالث أطلقته الميليشيا باتجاه مدينة خميس مشيط.