قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إمساكية رمضان 2027 ومواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة
لأول مرة في المغرب.. إسرائيل تظهر رسميا في معرض مراكش للطيران
مصطفى كامل يكشف موقف نقابة الموسيقيين من فيديو عصام صاصا المتداول
مصطفى كامل يحسم الجدل حول فيديو عصام صاصا: اتخاذ القرار المناسب حال ثبوت صحته
شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري ووداي دجلة بكأس عاصمة مصر
الفرصة الأخيرة.. موعد غلق باب التقديم لحجز 25 ألف وحدة سكنية للإيجار التمليكي
الخارجية تكشف لصدى البلد حالة المواطنين المصريين المصابين في السعودية
التضامن: 10% خصم بمعرض الصناعات الريفية والبيئية بمناسبة ذكرى أكتوبر
الزمالك يهزم ميكيلي الإثيوبي 53 - 10 في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد
بعد نشر صدى البلد.. محافظ سوهاج يحيل واقعة تسلق الطلاب لسور مدرسة بساقلتة للتحقيق
زوجته تتعاطى المخدرات.. التضامن تنقذ أب و 5 أبناء مقيمين في الشارع
الصحة: حركة وطنية موحدة لمكافحة الأمراض غير السارية حتى 2030 عبر خريطة طريق واضحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرياض: أضرار مادية جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي دون إصابات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
خاطر عبادة

أعلن الدفاع المدني السعودي اليوم الخميس، عن تلقيه بلاغا عن سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره، أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية.


وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني أن الحادث نتج عنه أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع عيادات طبية، دون تسجيل إصابات، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه العاصمة الرياض.

وقال: "اعترضنا ودمرنا صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض".

كما أعلن التحالف في وقت سابق اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ثالث أطلقته الميليشيا باتجاه مدينة خميس مشيط.

الدفاع المدني السعودي شظايا صاروخ باليستي الرياض اعتراض صاروخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة.. فيديو متداول يشعل تفاعل رواد السوشيال

محمود طاهر

محمد عبد الوهاب: أرض الأهلي بالتجمع الخامس تحركت 50 مترا من أجل عدم ظهور اسم محمود طاهر

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

الفراخ ارتفعت من جديد.. أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

الاهلي و الزمالك

جمال عبد الحميد يثير الجدل قبل القمة: الحكام وراء تفوق الأهلي على الزمالك

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل

محمود الخطيب

عضو الأهلي السابق: محمود طاهر أنجح من الخطيب على المستوى الإداري

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

تعليمات كنيسة

إلغاء ليلة الحنة والسيشن.. كنيسة بالمنيا تنشر تعليمات بشأن حفلات الزواج

ترشيحاتنا

لانش بوكس

تحذير.. مكون رئيسي في اللانش بوكس خطر على صحة الأطفال

تساقط الشعر

عشان تعالجه صح.. اعرف أسباب تساقط الشعر

كرات البطاطس

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة.. أكلة غير معتادة ليوم الإجازة

بالصور

ريهام عبد الغفور تتغزل في زوجها برسالة رومانسية

ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

لحم الحمام .. فوائد و فيتامينات للجسم لا تتوقعها

فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام

ابنة رانيا فريد شوقي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد