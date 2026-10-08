مشى عكس.. القبض على سائق سيارة نقل بالسلام

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالسير عكس الإتجاه بأحد الطرق بالقليوبية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.







بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة )، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بتاريخ 5 / الجارى على النحو المشار إليه حال سيره بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة أول العبور بالقليوبية لإختصار الطريق.





تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





