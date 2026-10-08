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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عقب هجوم الحوثيين.. مطار الملك خالد يدعو المسافرين للتحقق من حالة رحلاتهم

مطار الملك خالد الدولي
مطار الملك خالد الدولي
خاطر عبادة

دعا مطار الملك خالد الدولي في الرياض، اليوم الخميس، المسافرين إلى التواصل المباشر مع شركات الطيران والتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار، وذلك في إطار حرصه على إطلاع المسافرين على المستجدات وتسهيل إجراءات سفرهم.

3 قتلى في الهجوم على مطارين سعوديين

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية قد أعلنت، أمس الأربعاء، مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين جراء هجومين استهدفا مطاري أبها والملك خالد الدوليين، مع وقوع أضرار مادية.

وأوضحت الهيئة في بيان أن مطاري أبها والملك خالد تعرضا خلال يومي الثلاثاء والأربعاء لاعتداءين استهدفا مرافقهما، حيث باشرت فرق الطوارئ والجهات المختصة التعامل معهما فور وقوعهما وفق الإجراءات المعتمدة.


وبحسب البيان، أسفر الاعتداء على مطار أبها عن حالتي وفاة لمقيمتين من الجنسيتين المغربية والجزائرية، و28 إصابة بين مواطنين ومقيمين من بينهم اثنان من الجنسية البنجلاديشية والفلبينية، تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والبليغة.

فيما أسفر الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي عن وفاة مقيم سوداني وإصابة 8 أشخاص، من بينهم 5 مواطنين ومقيمان مصريان ومقيم باكستاني، تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والبليغة.

وأكدت الهيئة أنه تم نقل جميع المصابين فوراً إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط إدانات عربية واسعة للهجوم وتوعد من قوات تحالف دعم الشرعية بالرد على استهداف الحوثيين للأعيان المدنية في المملكة.

مطار الملك خالد الرياض السعودية

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