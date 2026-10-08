الزمالك يهزم ميكيلي الإثيوبي 53 - 10 في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على ميكيلي الإثيوبي في ثاني مواجهاته في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، بنتيجة 53 - 10 ضمن منافسات دور المجموعات للبطولة.

وفرض رجال يد الزمالك سيطرة كاملة على مجريات الشوط الأول، وقدم الفريق أداءً قويًا على المستويين الدفاعي والهجومي، لينهي النصف الأول من اللقاء متقدمًا بنتيجة 29-4.

الشوط الثاني

وواصل الزمالك تفوقه خلال أحداث الشوط الثاني ليحسم اللقاء لصالحه، في ظل الأداء المميز للاعبين ورغبتهم في مواصلة النتائج الإيجابية خلال مشوار الفريق بالبطولة القارية.

مواجهة شبيبة كينشاسا الكونغولي

ومن المقرر أن يخوض الزمالك ثالث مواجهاته في البطولة أمام فريق شبيبة كينشاسا الكونغولي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور المجموعات، حيث يسعى الفريق لمواصلة انتصاراته وتعزيز موقفه في المجموعة.