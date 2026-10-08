المركزي الصيني: بكين لا تزال ملتزمة بإتاحة دور حاسم لقوى السوق في تحديد سعر الصرف

ذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني)، اليوم الخميس، أن الصين لا تزال ملتزمة بالسماح لقوى السوق بالاضطلاع بدور حاسم في تحديد سعر صرف الرنمينبي.

وفي بيان يوضح موقفه بشأن سعر صرف الرنمينبي، أكد البنك أن البلاد تتبنى نظام سعر صرف عائم مدار يقوم على أساس العرض والطلب في السوق، مع الاسترشاد بسلة من العملات.

وأضاف البنك المركزي الصيني - في بيانه، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن الرنمينبي تحرك في كلا الاتجاهين منذ إصلاح نظام سعر الصرف عام 2005.. وعلى أساس ثنائي، ارتفع سعر صرف الرنمينبي أمام الدولار الأمريكي من 8.27 يوان للدولار في يوليو 2005، عندما بدأ الإصلاح، إلى نحو 6.7 يوان للدولار حديثًا، بارتفاع تراكمي بلغ 23 بالمئة.

وعلى أساس متعدد الأطراف، ارتفع سعر الصرف الإسمي الفعلي للرنمينبي، الذي يحسبه بنك التسويات الدولية، بأكثر من 50 بالمئة منذ إصلاح نظام سعر الصرف عام 2005، في حين ارتفع سعر الصرف الحقيقي الفعلي بنسبة 35 بالمئة، وفقًا للبنك.

ومنذ عام 2025، ارتفع سعر صرف الرنمينبي بنحو 9 بالمئة أمام الدولار. وعلى وجه الخصوص، في الوقت الذي تراجعت فيه العملات الأخرى غير الدولار على نطاق واسع وسط ارتفاع مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة منذ عام 2026، واصل الرنمينبي اتجاهه الصعودي أمام الدولار.

وأوضح البنك المركزي الصيني أن "الصين ليست بحاجة أو لديها نية لاكتساب مزايا تنافسية من خلال خفض قيمة عملتها، ولم تلجأ قط إلى خفض تنافسي لقيمة العملة"، مبنا أن نمو التجارة الصينية مدفوع بتنامي القدرة التنافسية للصناعة الصينية في السوق العالمية.