مصطفى بكري: شهادة للتاريخ تفتح ملفات الفترات الصعبة في تاريخ الوطن

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن فكرة بودكاست «شهادة للتاريخ»، التي طرحها النائب محمد أبو العينين، تقوم على توثيق شهادات حقيقية لشخصيات تولت مسؤوليات خلال فترات وأوقات صعبة في تاريخ الوطن، بهدف إتاحة الفرصة للجيل الجديد للتعرف على ما دار في تلك المراحل المهمة، والاستفادة من شهادات من عايشوا الأحداث وكانوا جزءًا من صناعة القرار.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الحلقة الأولى من بودكاست «شهادة للتاريخ»، والتي استضافت اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، حققت نجاحًا لافتًا، متجاوزة حاجز المليون مشاهدة، في مؤشر يعكس اهتمام الجمهور بالتعرف على شهادات المسؤولين والشخصيات التي عاصرت مراحل مفصلية من تاريخ مصر.

وتابع أن تقديم هذه الشهادات يمثل خطوة مهمة في توثيق الذاكرة الوطنية، ونقل تفاصيل الأحداث للأجيال الجديدة من خلال شهادات مباشرة لأشخاص كانوا في قلب الأحداث وصنع القرار.