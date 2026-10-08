تأجيل الانتخابات الإسرائيلية.. زامير يكشف تفاصيل تعليمات أمريكية بشأن قصف إيران

أفادت القناة 12 العبرية بأن مسؤولين عسكريين أمريكيين كباراً أبلغوا نائب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأنهم تلقوا تعليمات من البيت الأبيض والبنتاجون بالاستعداد لشن هجوم واسع النطاق على إيران في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة.

محادثات أمريكية إسرائيلية لشن هجوم ضد إيران

وذكرت القناة العبرية، نقلاً عن مسؤول أمريكي رفيع ومسؤول آخر، أن زامير أبلغ نظراءه بأن هجوماً كهذا قد يتسبب في تأجيل الانتخابات العامة في إسرائيل، المقررة في 27 أكتوبر، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

وتشير التقديرات إلى أن إيران سترد بوابل كثيف من الصواريخ على إسرائيل في حال وقوع هجوم أمريكي.

ومع ذلك، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق اليوم بأن الولايات المتحدة تجري محادثات مثمرة مع إيران، وأنها لن تشن هجوماً على البلاد قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي المقررة في نوفمبر.

وأفادت القناة 12 بأن ترامب كان قد درس فكرة مهاجمة إيران قبل انتخابات التجديد النصفي.

وصرح مسؤول كبير في البيت الأبيض للقناة 12 بأن ملف إيران لم يُطرح للنقاش خلال المحادثة التي جرت أمس بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث ركز الجانبان على الذكرى السنوية الثالثة لهجمات حماس التي وقعت في 7 أكتوبر 2023.

ورغم استبعاد عدم مناقشتهما للملف الإيراني، فمن المحتمل أن تكون الرسائل الصادرة عن ترامب ومساعديه مجرد محاولة أخرى لمباغتة إيران في حال قررت الولايات المتحدة توجيه ضربة عسكرية.