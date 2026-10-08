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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فعل كل شئ.. رسالة حاسمة من بوتين إلى الرئيس الإيراني بشأن الحرب

بوتين وبزشكيان
بوتين وبزشكيان
القسم الخارجي

التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة يشاركان فيها في تركمانستان.

وطلب بوتين طلب من بزشكيان نقل أفضل التمنيات إلى المرشد الأعلى لإيران مجتبى خامنئي، مؤكدا أن روسيا مستعدة لفعل كل شيء لمساعدة إيران في تسوية الوضع الذي نشأ في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس الروسي أن إيران تبذل محاولات حقيقية لإنهاء الصراع الذي اندلع في الشرق الأوسط وموسكو تعلم ذلك، مقترحا على الرئيس الإيراني مناقشة جدول الأعمال الثنائي والوضع في منطقة الشرق الأوسط.

وفي نفس السياق قال مكتب الرئيس الإيراني إن بوتين وبزشكيان يبحثان في المحادثات تعزيز التعاون الاقتصادي، بما في ذلك في قطاع الطاقة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن الولايات المتحدة تجري محادثات مثمرة مع إيران ولن تشن هجوماً على البلاد قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي في نوفمبر.

وأشار ترامب إلى أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية لا يزال ساري المفعول، وأن النفط يتدفق عبر مضيق هرمز.

بوتين لبزشكيان فعل كل شيء لمساعدة إيران روسيا الوضع في الشرق الأوسط

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