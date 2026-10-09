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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كل ثانية كانت محسوبة.. بطل أكتوبر يكشف كلمة السر وراء نجاح عبور قناة السويس

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر
محمد البدوي

كشف اللواء أركان حرب محمد عبدالمنعم، أحد أبطال نصر أكتوبر المجيد، جانبًا من تفاصيل التخطيط الدقيق لعملية عبور قناة السويس، مؤكدًا أن الانضباط الشديد في تنفيذ التوقيتات كان من أبرز عوامل نجاح القوات المصرية في العبور.

وقال اللواء محمد عبدالمنعم، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، في برنامج «خط أحمر» المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، إن كل تحرك للقوات والأسلحة خلال العملية تم وفق خطة زمنية دقيقة ومدروسة، بما يضمن تحقيق التنسيق الكامل بين مختلف عناصر القوات المسلحة.

تنسيق دقيق بين المشاة والمدفعية والطيران

وأوضح أحد أبطال حرب أكتوبر أن خطة العبور اعتمدت على تنسيق متكامل بين قوات المشاة والمدفعية والطيران والمدرعات، بحيث يؤدي كل عنصر دوره في التوقيت المحدد له.

وأشار إلى أن مراحل العملية بدأت بتحرك الجنود وعبور قناة السويس، بالتزامن مع تنفيذ المهام النيرانية، ثم تدخل الطيران لتأمين القوات، وصولًا إلى تجهيز وفتح الكباري وعبور المدرعات لدعم قوات المشاة على الضفة الشرقية.

«التوقيتات كانت محسوبة بدقة»

وأكد عبدالمنعم أن التوقيتات خلال عملية العبور لم تكن عشوائية، وإنما جرى حسابها بدقة شديدة، بهدف الحفاظ على سرعة تقدم القوات المصرية وتقليل الفرصة أمام القوات الإسرائيلية لتنظيم هجمات مضادة قبل اكتمال عبور القوات.

وأضاف أن نجاح هذه المراحل المتتالية ارتبط بقدرة مختلف الأسلحة والوحدات على تنفيذ مهامها في اللحظة المحددة، وهو ما ساهم في استمرار عملية العبور وفق الخطة الموضوعة.

التنسيق كان مفتاح نجاح العبور

وشدد اللواء محمد عبدالمنعم على أن التناغم بين مختلف أفرع القوات المسلحة عكس مستوى التخطيط والإعداد الذي سبق حرب أكتوبر، مؤكدًا أن نجاح العبور كان نتيجة تكامل الأدوار بين القوات المختلفة وتنفيذ كل مهمة في توقيتها المحدد.

وأوضح أن هذه المنظومة المتكاملة من التنسيق والانضباط ساعدت القوات المصرية على تنفيذ عملية العبور وعبور قناة السويس ودعم القوات الموجودة على الضفة الشرقية، لتبدأ بعدها مراحل جديدة من العمليات العسكرية في حرب أكتوبر المجيدة.

قناة السويس عبور قناة السويس نصر أكتوبر أبطال نصر أكتوبر

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