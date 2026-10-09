لأول مرة منذ أبريل الماضي .. ارتفاع الطلب على الشحن الجوي العالمي رغم ارتياح أسعار الوقود

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن بيانات أداء سوق الشحن الجوي العالمي لشهر أغسطس 2026، والتي أظهرت ارتفاع إجمالي الطلب على الشحن، المقاس بطنّ الكيلومترات المستحق للشحن (CTK)، بنسبة 4.4% مقارنة بشهر أغسطس 2025، وبنسبة 5.3% للعمليات الدولية.

تراجع طفيف في الشحن الجوي العالمي

وسجلت السعة السعوية المتاحة للشحن (ACTK) تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1% على أساس سنوي، في حين ارتفع معامل التحميل العالمي للشحن ليبلغ 46.0%.

وأوضحت ماري أونس ثومسن، نائب رئيس «إياتا» للاستدامة وكبير الاقتصادين، أن ارتفاع الطلب واستقرار معامل التحميل مكّنا شركات الطيران من استعادة جزء من تكاليف الوقود المرتفعة استثنائياً، حيث ارتفعت أسعار وقود الطائرات بنسبة 8.3% على أساس شهري في أغسطس وتجاوزت مستوياتها قبل عام بنسبة 79.2%.

وأضافت أن العائدات شهدت ارتفاعاً شهرياً لأول مرة منذ شهر أبريل، تزامناً مع استمرار نمو التجارة العالمية، وهي مؤشرات إيجابية مع الاقتراب من موسم الذروة بنهاية العام.

أداء الأقاليم العالمية في الشحن الجوي

وأظهر التقرير تقلبات وأداءً متفاوتاً عبر الأقاليم الجغرافية الرئيسية:

أمريكا الشمالية: تصدرت قائمة النمو بزيادة في الطلب بلغت 6.6% على أساس سنوي، رغم انخفاض السعة بنسبة 2.5%.

أمريكا اللاتينية والكاريبي: حققت نمواً في الطلب بنسبة 5.1%، متزامناً مع زيادة السعة بنسبة 3.3%.

آسيا والمحيط الهادئ: سجلت نمواً بنسبة 4.3% في الطلب مع زيادة السعة بنسبة 1.2%، وقاد ممر (آسيا - أمريكا الشمالية) أقوى معدلات النمو.

أوروبا: سجلت شركات الطيران الأوروبية نمواً بنسبة 4.1% في الطلب رغم تراجع السعة المتاحة بنسبة 3.5%.

أفريقيا: حققت نمواً في الطلب بنسبة 3.0% على أساس سنوي، بينما قفزت السعة السعوية لديها بنسبة 14.0%.

عوامل داعمة للنمو والتجارة العالمية

وأشار تقرير «إياتا» إلى استمرار المحفزات الاقتصادية الداعمة للشحن الجوي؛ حيث ارتفعت التجارة العالمية بنسبة 6.0% على أساس سنوي في يوليو، ليمتد نموها المتواصل للشهر الثالث والثلاثين على التوالي.

كما شهد النشاط التصنيعي العالمي تحسناً خلال أغسطس؛ حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات للإنتاج التصنيعي العالمي ليصل إلى 53.0 نقطة، وزاد مؤشر طلبات التصدير الجديدة إلى 51.4 نقطة، ما يركز على استمرارية زخم حركة الشحن الجوي عالمياً.