أسواق آسيا والمحيط الهادئ تغلق على ارتفاع فى معظمها

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أغلقت أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ على ارتفاع في معظمها اليوم الجمعة.

وارتفع مؤشر "سي إس آي 300" للأسهم الصينية المدرجة في البر الرئيسي بنسبة 0.16% ليصل إلى 4317.26 نقطة، بينما صعد مؤشر "هانج سنج" في هونج كونج بنسبة 1.4% خلال الساعة الأخيرة من التداول.

وفي اليابان، استقر مؤشر "نيكي 225" دون تغيير يُذكر عند 69030.92 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "توبكس" بنسبة 0.33% إلى 4104.81 نقطة.

أما في أستراليا، فصعد مؤشر "إس آند بي/إيه إس إكس 200" بنسبة 0.64% ليصل إلى 8716.6 نقطة.

وفي المقابل، أُغلقت الأسواق الكورية الجنوبية بسبب عطلة رسمية.