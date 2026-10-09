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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي والفلبين يجريان حوارهما الثاني حول الأمن والدفاع في مانيلا

الاتحاد الأوروبي والفلبين يجريان حوارهما الثاني حول الأمن والدفاع في مانيلا
الاتحاد الأوروبي والفلبين يجريان حوارهما الثاني حول الأمن والدفاع في مانيلا
أ ش أ

أكد الاتحاد الأوروبي والفلبين مجددا التزامهما المشترك بتعزيز التنسيق في المحافل متعددة الأطراف دعما للنظام الدولي القائم على القواعد.

جاء ذلك خلال حوارهما الثاني حول الأمن والدفاع الذي أجراه الجانبان في العاصمة الفلبينية مانيلا، بحسب بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي.

وخلال الحوار، أجرى الجانبان مناقشات حول ديناميكيات الأمن الإقليمي، مع التركيز بشكل خاص على الأمن البحري والبنية التحتية البحرية الحيوية وحرية الملاحة، مشددين على أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ويعد هذا الحوار الأمني ​​والدفاعي دليلا على التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز الاستقرار والأمن في آسيا.

وقد ترأس الحوار بشكل مشترك كل من المديرة الإدارية لشؤون السلام والأمن والدفاع في هيئة العمل الخارجي الأوروبية، بينيديكتا فون سيهير ثوس، ووكيل وزارة الخارجية الفلبينية لشؤون السياسات، ليو هيريرا ليم.

الاتحاد الأوروبي والفلبين تعزيز التنسيق في المحافل متعددة الأطراف نظام الدولي القائم على القواعد العاصمة الفلبينية مانيلا

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