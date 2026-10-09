محافظ الإسماعيلية يتابع مبادرة «أسماك بأسعار مخفضة» بسوق الجمعة.. دعم مباشر للمواطنين وتخفيف للأعباء المعيشية

تابع اللواء أ.ح نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، مبادرة بيع الأسماك والمأكولات البحرية بأسعار مخفضة بشارع السمك داخل سوق الجمعة، في خطوة تستهدف توفير احتياجات الأسر الإسماعيلية بأسعار مناسبة، ودعم قدرتها على تلبية متطلباتها الغذائية، في إطار جهود محافظة الإسماعيلية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتعزيز توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

وأكد محافظ الإسماعيلية استمرار المحافظة في إطلاق المبادرات المجتمعية والتموينية الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، مشددًا على أهمية زيادة المعروض من المنتجات الغذائية والتوسع في المبادرات التي تحقق مردودًا إيجابيًا مباشرًا على المواطنين.

وتأتي المبادرة ضمن جهود المحافظة لتعزيز إتاحة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وتخفيف الضغوط المعيشية عن الأسر، بما يسهم في تحقيق التوازن بين توافر المنتجات وتلبية احتياجات المواطنين.