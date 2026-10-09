فايد تواصل رفع كفاءة الخدمات.. إزالة 933 طن مخلفات وصيانة الكشافات وإعادة إنارة الأعمدة

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد والوحدات المحلية بالقرى التابعة جهودها الميدانية على مدار الأسبوع.



وأسفرت جهود منظومة النظافة عن رفع ما يقرب من ٩٢٢ طنًا من المخلفات الصلبة والأتربة، وذلك ضمن أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات من مختلف المناطق، حفاظًا على المظهر الحضاري وتحسين البيئة للمواطنين.



وفي قطاع الإنارة العامة، قامت الوحدة المحلية بمدينة فايد وقُرى فنارة وسرابيوم وأبو سلطان وكسفريت وهويس سرابيوم بإعادة إنارة ٣١ عمود إنارة، إلى جانب صيانة وإصلاح ٢٩ كشاف ليد معطل، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الإنارة وتحسين مستوى الأمان بالشوارع والطرق.

وتأتي هذه الجهود في إطار المتابعة المستمرة لأعمال الوحدات المحلية، والتعامل الفوري مع احتياجات المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بمركز ومدينة فايد وقراها.