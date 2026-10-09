قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيارة الرئيس السيسي إلى كوريا.. من حفاوة الاستقبال إلى عمق العلاقات| فيديو
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية.. وحالة الطقس اليوم الجمعة
أسعار الوقود تضرب شركات الطيران الأوروبي.. إيزي جيت تلغي آلاف الرحلات
جالي اكتئاب|معلم يستغيث: تحولت لآلة لتصحيح التقييمات والواجبات و"مش لاحق أشرح"
غيوم وأمطار بشرم الشيخ.. رياح وأجواء غائمة ورفع درجة الاستعداد بجنوب سيناء
فاتورة الكهرباء أكتوبر 2026.. قيمة الاستهلاك وطرق السداد
شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة
موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
جيش الاحتلال يزعم مقـ تل عدد من قادة المقـ اومة في فلسطين
محمد الحلو يكشف سبب الابتعاد عن التمثيل و ينتقد استخدام الذكاء الاصطناعي في الغناء| فيديو خاص
بعد استهداف مطار الرياض.. تحذيرات أمريكية وأوروبية من السفر إلى الشرق الأوسط
قافلة مساعدات من بيت الزكاة لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم في مطروح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ميرز يعلن "استيائه الشديد" من حضور شرودر عيد ميلاد بوتين

صورة أرشيفية لبوتين والمستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر
صورة أرشيفية لبوتين والمستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر
خاطر عبادة

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرز عن "استيائه الشديد" من زيارة المستشار الأسبق جيرهارد شرودر إلى منزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاحتفال بعيد ميلاده هذا الأسبوع، وفق ما أعلنه متحدث باسم الحكومة الألمانية الجمعة.


وقال متحدث الحكومة الألمانية: "بوتين وحده مسؤول عن الحرب في أوكرانيا. أوامره هي سبب معاناة لا تحصى وسقوط ضحايا مدنيين وتشتت العائلات وسقوط قتلى وجرحى. ويرى المستشار أن حضور السيد شرودر لمثل هذا الاحتفال أمر غير أخلاقي على الإطلاق".


ويواجه شرودر، الذي شغل منصب المستشار بين 1998 و2005 ويبلغ 82 عاماً، انتقادات واسعة داخل ألمانيا وخارجها بسبب استمرار علاقاته مع الشركات الروسية وبوتين رغم غزو أوكرانيا عام 2022 والعقوبات الغربية.

كما أثارت الزيارة انتقادات داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه شرودر، حيث وصف رئيسه المشارك ووزير المالية في حكومة ميرز لارس كلينجبايل الأمر بأنه "غير مقبول على الإطلاق" نظراً لمعاناة الشعب الأوكراني، حسب صحيفة زود دويتشه تسايتونج.


وأتم بوتين عامه الـ74 أمس الخميس، وكان شرودر قد عُين خلال العشرين عاماً الماضية في مناصب عليا بشركات روسية، منها رئاسة لجنة المساهمين في مشروع خط أنابيب بحر البلطيق التابع لغازبروم بعد تنحيه مباشرة، ومناصب عليا في روسنفت.
وفي وقت سابق من العام الجاري، قال بوتين إن شرودر سيكون محاوره المفضل لمحادثات حول ترتيبات أمنية جديدة لأوروبا، وهو ما رفضه الاتحاد الأوروبي وحكومة ميرز على الفور.
وفي الأسبوع الماضي انضم شرودر إلى المجلس الإشرافي لشركة التجزئة الروسية هايبرجلوبوس المنبثقة عن شركة جلوبوس هولدينج الألمانية التي تدير أكثر من 20 سوبر ماركت في روسيا.

جيرهارد شرودر ميرز عيد ميلاد بوتين ألمانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم .. موعد اجتماع لجنة تسعير المحروقات

حالة الطقس

شبورة كثيفة وأمطار رعدية بالقاهرة والمحافظات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

مصطفي درويش

دفع لي إيجار 3 شهور وبعت لي أكل ومصاريف.. فتاة تروي موقفا إنسانيا لـ مصطفى درويش

محمد عبد العظيم

محمد عبد العظيم يتعرض لحادث سير.. والفنان: عشت في رعب

سامح حسين

زوجة سامح حسين تكسر صمتها بعد شائعة وفاته: تاني يا جماعة

فتوح

عدم التعامل باحترافية.. الزمالك يرد على تصريحات أهلي بنغازي بشأن فتوح

الزمالك

المستوى A .. تحركات جديدة من مجلس الزمالك بشأن شركة الكرة

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-10-2026.. عيار 21 الآن والجنيه الذهب

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية لبوتين والمستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر

ميرز يعلن "استيائه الشديد" من حضور شرودر عيد ميلاد بوتين

نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ

رويترز: فلسطين تؤجل الانتخابات التشريعية بسبب تدهور الأوضاع

رئيسة المفوضية الأوروبية تهنىء نافانيثيم بيلاي على فوزها بجائزة نوبل في السلام لعام 2026

رئيسة المفوضية الأوروبية تهنىء نافانيثيم بيلاي على فوزها بجائزة نوبل في السلام لعام 2026

بالصور

أسعار ومواصفات سوزوكي فرونكس 2026 في السوق السعودي

سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026

قبل الضغط على الزناد.. ترامب يستعين ببرامج الذكاء الاصطناعي قبل اتخاذ القرارات العسكرية

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فستان ناعم.. إلهام شاهين تبهر متابعيها

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد