ميرز يعلن "استيائه الشديد" من حضور شرودر عيد ميلاد بوتين

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرز عن "استيائه الشديد" من زيارة المستشار الأسبق جيرهارد شرودر إلى منزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاحتفال بعيد ميلاده هذا الأسبوع، وفق ما أعلنه متحدث باسم الحكومة الألمانية الجمعة.



وقال متحدث الحكومة الألمانية: "بوتين وحده مسؤول عن الحرب في أوكرانيا. أوامره هي سبب معاناة لا تحصى وسقوط ضحايا مدنيين وتشتت العائلات وسقوط قتلى وجرحى. ويرى المستشار أن حضور السيد شرودر لمثل هذا الاحتفال أمر غير أخلاقي على الإطلاق".



ويواجه شرودر، الذي شغل منصب المستشار بين 1998 و2005 ويبلغ 82 عاماً، انتقادات واسعة داخل ألمانيا وخارجها بسبب استمرار علاقاته مع الشركات الروسية وبوتين رغم غزو أوكرانيا عام 2022 والعقوبات الغربية.

كما أثارت الزيارة انتقادات داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه شرودر، حيث وصف رئيسه المشارك ووزير المالية في حكومة ميرز لارس كلينجبايل الأمر بأنه "غير مقبول على الإطلاق" نظراً لمعاناة الشعب الأوكراني، حسب صحيفة زود دويتشه تسايتونج.



وأتم بوتين عامه الـ74 أمس الخميس، وكان شرودر قد عُين خلال العشرين عاماً الماضية في مناصب عليا بشركات روسية، منها رئاسة لجنة المساهمين في مشروع خط أنابيب بحر البلطيق التابع لغازبروم بعد تنحيه مباشرة، ومناصب عليا في روسنفت.

وفي وقت سابق من العام الجاري، قال بوتين إن شرودر سيكون محاوره المفضل لمحادثات حول ترتيبات أمنية جديدة لأوروبا، وهو ما رفضه الاتحاد الأوروبي وحكومة ميرز على الفور.

وفي الأسبوع الماضي انضم شرودر إلى المجلس الإشرافي لشركة التجزئة الروسية هايبرجلوبوس المنبثقة عن شركة جلوبوس هولدينج الألمانية التي تدير أكثر من 20 سوبر ماركت في روسيا.