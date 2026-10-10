الثوم في الأكل.. ماذا يفعل بجسمك عند تناوله يوميًا؟

يُعد الثوم من أشهر المكونات التي لا تخلو منها معظم المطابخ، فهو يضيف نكهة مميزة للأطعمة، كما يحتوي على مركبات نباتية ارتبطت بعدد من الفوائد الصحية، ما يجعل تناوله ضمن النظام الغذائي اليومي محل اهتمام كثير من الأشخاص.

لكن ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم يوميًا؟ وهل تناوله باستمرار يمكن أن يدعم صحة القلب والمناعة والهضم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟

الثوم

أكد الدكتور مجدي بدران خبير المناعة فى تصريحات خاصة ل صدي البلد، أن الثوم يحتوي على مركبات كبريتية، من أبرزها الأليسين، وهي مركبات تتكون عند تقطيع أو سحق فصوص الثوم، وترتبط بالعديد من التأثيرات الصحية التي درستها الأبحاث العلمية.

وقد يساعد إدخال الثوم ضمن نظام غذائي متوازن في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، خاصة مع اتباع نمط حياة صحي يعتمد على التغذية الجيدة والنشاط البدني.

الثوم وصحة القلب

تشير الأدلة العلمية إلى أن الثوم قد يكون له تأثير مفيد على بعض عوامل خطر أمراض القلب، إذ ارتبط تناوله بانخفاض بسيط في ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، كما بحثت دراسات تأثيره على مستويات الكوليسترول.

لكن الثوم لا يُعد علاجًا مستقلًا لارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول، ولا يمكن استخدامه بدلًا من الأدوية التي يصفها الطبيب.

هل الثوم يقوي المناعة؟

الثوم

يشتهر الثوم بارتباطه بدعم جهاز المناعة، ويرجع ذلك إلى احتوائه على مركبات نباتية ومضادات أكسدة.

وتناول الثوم ضمن نظام غذائي متنوع غني بالخضراوات والفواكه والبروتينات والحبوب الكاملة يمكن أن يكون جزءًا من نمط غذائي يدعم صحة الجسم بشكل عام، لكن لا توجد أكلة واحدة يمكنها منع العدوى أو علاج الأمراض بمفردها.

الثوم والهضم

رغم أن الثوم يدخل في العديد من الأكلات اليومية، فإن تأثيره على الجهاز الهضمي يختلف من شخص لآخر.

فبعض الأشخاص قد يشعرون بالانتفاخ أو الغازات أو الحموضة بعد تناول كميات كبيرة منه، خاصة إذا كان نيئًا، ولذلك من الأفضل الاعتدال في تناوله إذا كان يسبب أعراضًا مزعجة.

هل تناول الثوم يوميًا مفيد للجميع؟

تناول الثوم كجزء من الطعام يكون مناسبًا لمعظم الأشخاص، لكن الإفراط فيه قد يؤدي إلى رائحة الفم والجسم، واضطرابات بالمعدة لدى بعض الأشخاص.

كما يجب الانتباه إلى أن مكملات الثوم ليست مثل استخدام الثوم كنوع من التوابل، وقد تتداخل المكملات مع بعض الأدوية، خاصة الأدوية التي تؤثر على سيولة الدم.

أفضل طريقة لتناول الثوم

يمكن إضافة الثوم إلى الخضراوات، الشوربة، اللحوم، الدجاج أو الصلصات، بدلًا من الاعتماد عليه بكميات كبيرة أو تناوله كعلاج منفرد.

والأهم هو أن يأتي الثوم ضمن نظام غذائي متوازن، لأن الفائدة الصحية لا تعتمد على مكون واحد، وإنما على جودة النظام الغذائي بالكامل.