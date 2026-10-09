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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

التونسية يسرا محنوش تطلق أغنية جديدة في حب مصر

يسرا محنوش تطلق أغنية جديدة في حب مصر بالتعاون مع مدين وتوما وتامر حسين
يسرا محنوش تطلق أغنية جديدة في حب مصر بالتعاون مع مدين وتوما وتامر حسين
أوركيد سامي

أطلقت المطرلة التونسية يسرا محنوش أغنية جديدة في حب مصر على طريقة الفيديو كليب اسمها "آه على البلد دي" وهي من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع توما

وأعلنت محنوش سعادتها بتوقيت نزول الأغنية الجديدة بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد وأهدتها للشعب المصري التي وصفت علاقتها بهم من خلال كلمات الأغنية والفيديو الكليب الذي شاركت به مع مجموعة كبيرة من المصريين بمختلف الفئات والمحافظات من إنتاجها وإخراج نضال هاني

وكتبت يسرا عبر صفحتها الرسمية "إلى مصر .. أهدي هذه الأغنية وآه على البلد دي حلوة حلاوة جوة قلبي وليها غلاوة"

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي :
آه على البلد دي 
دي حلوة حلاوة 
جوة قلبي وليها غلاوة
حلوة دي بناسها الغاليين
هنا الصحاب صحاب وناس جُمال
هنا في ولاد بلد 
هنا السهر جميل ياليل ياليل
حبيبتي دي للأبد 
هنا الخروج مزاج وباندماج 
هنا أهل وسند

آه على البلد دي ياعيني عليها 
ذكريات ليا كتير فيها 
ده احنا عشرة بقالنا سنين 
أهل البلد دي كرم وعزايم 
والضيوف بتلاقي ولايم 
ناس شالوني في نن العين

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