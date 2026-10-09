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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قنصوة يستعرض جهود مصر في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

ألقى الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، كلمة مصر أمام الدورة 225 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بالعاصمة الفرنسية باريس.

واستعرض الوزير خلال كلمته جهود مصر في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومواقفها تجاه القضايا المطروحة على المنظمة، كما أعلن ترشح مصر لعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو للفترة 2029–2033.

وأكد الوزير دعم مصر للجهود الرامية إلى تطوير المنظمة وتعزيز كفاءة عملها واستدامة مواردها، بما يدعم قدرتها على تنفيذ رسالتها والاستجابة للتحديات الدولية المتزايدة. كما أعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها الدكتور خالد العناني، المدير العام لليونسكو، ولا سيما رؤيته الإصلاحية في إطار مبادرة «اليونسكو 80»، الهادفة إلى تعزيز فعالية المنظمة وكفاءة أدائها، وتحسين إدارة مواردها، وتنويع مصادر تمويلها.

وتناول الوزير التداعيات الإنسانية والتعليمية والثقافية للأزمات والنزاعات الدولية، مؤكدًا أهمية مواصلة اليونسكو الاضطلاع بدورها في دعم الدول المتأثرة بالأزمات، وتجاوز الاستجابة الطارئة إلى المساهمة في مسارات التعافي وإعادة بناء القدرات والمؤسسات، وحماية التعليم والثقافة والتراث، بما يسهم في بناء السلام وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

واستعرض الوزير جهود مصر في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مشيرًا إلى أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم بصورة مسؤولة وعادلة وآمنة، بما يعزز جودة العملية التعليمية ويدعم المعلمين، ويحمي بيانات المتعلمين وخصوصيتهم، ويراعي السياقات الوطنية واللغوية، بما في ذلك دعم الحلول التعليمية باللغة العربية. كما أكد أهمية الحفاظ على الدور المحوري للعنصر البشري في العملية التعليمية، وتعزيز التعاون مع اليونسكو لوضع قواعد تضمن ملاءمة أنظمة الذكاء الاصطناعي لاحتياجات التعلم والنمو العقلي والتعليمي للطلاب.

وأشار الوزير إلى جهود مصر في تعزيز تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وإعداد التقرير الوطني الأول بشأن تنفيذ توصية اليونسكو لعام 2023 المتعلقة بالتعليم من أجل السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، والمقرر تقديمه في منتصف نوفمبر 2026.

كما استعرض جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مصر، موضحًا التوجه نحو البدء في تطبيق نموذج الجامعات الرائدة عالميًا (TIER 1) في خمس جامعات مصرية، بهدف تحديث المناهج والبنية الأساسية، وتعزيز الربط بين التعليم والبحث العلمي واحتياجات سوق العمل واقتصاد المعرفة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي مجال التراث الثقافي، أشار الوزير إلى اعتماد المؤتمر العام لليونسكو «اليوم العالمي للتراث الثقافي المغمور بالمياه»، الذي يوافق 21 أغسطس من كل عام، بمبادرة مصرية. كما نوه بالاحتفالية الأولى بهذه المناسبة، التي نُظمت بمكتبة الإسكندرية في أغسطس الماضي، بالتزامن مع مرور 25 عامًا على اعتماد اتفاقية اليونسكو لعام 2001 بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، والتي صدر عنها «إعلان الإسكندرية لصون التراث الثقافي المغمور».

وفي مجال علوم المياه، أكد الوزير اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع اليونسكو في إطار البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي، والاستفادة من خبرات المنظمة وشبكاتها الدولية في الإدارة المستدامة للموارد المائية، وحوكمة الأنهار والمجاري المائية العابرة للحدود، وتعزيز التعاون العلمي وبناء القدرات.

كما أشار إلى جهود المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي، التابع لوزارة الموارد المائية والري المصرية، في بناء قدرات الكوادر الأفريقية العاملة في هذا المجال، لافتًا إلى اعتماد المركز مؤخرًا أحد مراكز اليونسكو من الفئة الثانية.

وفي ختام كلمته، أعلن الوزير ترشح مصر لعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو للفترة 2029–2033، تأكيدًا لالتزامها بمواصلة العمل المشترك والتعاون البناء مع الدول الأعضاء، من أجل تطوير المنظمة وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها وغاياتها.

ورافق الوزير خلال الزيارة الدكتورة شاهندا عزت، الملحق الثقافي المصري بفرنسا.

وزير التعليم العالي المجلس التنفيذي لليونسكو مصر لعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو اليونسكو

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