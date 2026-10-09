اسمعوا فيروس.. فاتن عبد المعبود تحذر من اكتئاب الخريف

أكدت الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، مساء اليوم الجمعة، أن فصل الخريف بدأ يحمل معه انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مع ظهور ملامح الأجواء الشتوية والطقس البارد، ما يتطلب الانتباه للتغيرات الجوية خلال الفترة المقبلة.

وقالت فاتن عبد المعبود إن الفترة الحالية تشهد تغيرًا في حالة الطقس، مع تراجع درجات الحرارة وبدء الشعور بأجواء الشتاء، مشيرة إلى أهمية الانتباه للتحذيرات المتعلقة بالشبورة الصباحية، خاصة خلال ساعات الصباح الأولى، وضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق.

وأضافت الإعلامية أن الحديث عن ما يُعرف بـ«اكتئاب الخريف» يتكرر مع بداية هذا الفصل، موضحة أن بعض الأشخاص قد يتأثرون بتغير الأجواء وانخفاض درجات الحرارة، بينما يجد آخرون في الطقس الخريفي والشتوي حالة من الراحة والاستمتاع مع أغاني فيروس.

وتابعت فاتن عبد المعبود: «ربنا يحفظنا، وكل فصول السنة حلوة، وفي ناس بتحب الأجواء دي»، مؤكدة أن اختلاف الأذواق يجعل لكل فصل من فصول السنة محبيه، فهناك من يفضل أجواء الصيف، بينما ينتظر آخرون الخريف والشتاء للاستمتاع بانخفاض درجات الحرارة والأجواء الهادئة.

وأشارت إلى أن الأجواء الصباحية وما يصاحبها من تفاصيل يومية بسيطة قد تمنح البعض طاقة إيجابية، لافتة إلى أن الاستمتاع بالأجواء المحيطة والنظر إلى الجوانب الإيجابية في تغير الفصول من الأمور التي تساعد على بدء اليوم بروح متفائلة.

واختتمت الإعلامية حديثها بالتأكيد على أن الخريف، رغم ما يصاحبه من تغيرات في الطقس وتحذيرات من الشبورة الصباحية، يظل فصلًا له طابعه الخاص، داعية إلى الاستمتاع بجمال فصول السنة المختلفة، مع الالتزام بإرشادات السلامة والانتباه للتقلبات الجوية.