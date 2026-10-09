ماكرون: فرنسا وألمانيا ستبنيان معا أوروبا أكثر سيادة وتنافسية واستقلالية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا وألمانيا تمثلان معا محركا لطموح مشترك، يتمثل في بناء أوروبا أكثر سيادة وتنافسية واستقلالية، بما يضمن حرية اتخاذ القرارات والتحكم في المصير.

وقال ماكرون - في منشور عبر منصة «إكس»، اليوم الجمعة، في ختام زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى فرنسا - "تشكل فرنسا وألمانيا معا المحرك الدافع لطموح واحد. نحن نبني أوروبا أكثر سيادة وتنافسية واستقلالية، لكي نظل أحرارا في خياراتنا ونحتفظ بالسيطرة على مصيرنا".

وأكد أن حضور نظيره الألماني إلى مدينة بوردو، جنوب غربي فرنسا، إلى جانب رواد الصناعة الأوروبية، يحمل رمزية قوية، في وقت يُكتب فيه تاريخ الفضاء الأوروبي.

وأشار إلى أن المواقع الثلاثة التي شملتها الزيارة تعكس طموحات متكاملة وإرادة مشتركة لتعزيز القوة الصناعية والتكنولوجية والفضائية لأوروبا.

وأوضح أن شركة «أريان جروب»، من خلال صاروخ «أريان 6»، تؤكد استقلالية أوروبا في الوصول إلى الفضاء، فيما تعمل شركة «ذا إكسبلوريشن كومباني» الفرنسية الألمانية، من خلال كبسولتها القابلة لإعادة الاستخدام «نيكس»، على ابتكار وسائل النقل الفضائي المستقبلية.

وأضاف ماكرون أن موقع «ليزر ميجاجول» يجسد توظيف التميز العلمي والتكنولوجي الاستراتيجي لخدمة قدرات فرنسا الردعية وسيادتها.