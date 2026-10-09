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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دميترييف: اتصال هاتفي ناجح بين بوتين وترامب وسط تحركات بشأن إمدادات الطاقة

بوتين وترامب
بوتين وترامب
القسم الخارجي

أعلن كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان ناجحًا، في تطور يأتي بالتزامن مع تحركات روسية أمريكية بشأن إمدادات الوقود وأسعار الطاقة.

وبحسب وكالة «أسوشيتد برس»، قال ترامب إن الاتصال مع بوتين أسفر عن اتفاق لتوريد الديزل الروسي، في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط على سوق الوقود الأمريكية، بعدما شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا على خلفية التوترات الجيوسياسية واضطراب إمدادات الطاقة.

وتكتسب هذه التطورات أهمية في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وما تفرضه من تداعيات على العلاقات بين موسكو وواشنطن، إلى جانب مساعي الجانبين لاستكشاف فرص للتعاون الاقتصادي في قطاع الطاقة.

ولم تتضح، في المعلومات المتاحة، جميع تفاصيل الاتصال أو ما إذا كان قد تناول ملفات أخرى، من بينها الحرب في أوكرانيا ومسار الاتصالات الرامية إلى تسوية النزاع.


 

كيريل دميترييف المبعوث الخاص فلاديمير بوتين بوتين دونالد ترامب

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