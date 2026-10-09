ضبط صانع محتوى يرتدي ملابس نسائية وينشر فيديوهات الرقص بالإسكندرية

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن إرتدائه ملابس نسائية والرقص بصورة مبتذلة بما يتنافى مع القيم المجتمعية وقيام أخرى بالرقص بملابس خادشة للحياء.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكوران "لهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية ،وبحوزتهما (3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") ، وبمواجهتهما إعترفا بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتهما بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



