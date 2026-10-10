"الزراعة" تطلق قافلة غذائية مجانية بعشرات الأطنان لدعم أهالي قرى السلوم والنجيلة وسيدي براني بمطروح

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة مساعدات غذائية موسعة ومجانية موجهة لأهالي قرى مراكز السلوم، والنجيلية، وسيدي براني بمحافظة مطروح، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بدعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير الحماية الاجتماعية لسكان المناطق الحدودية والنائية.

جاءت القافلة بناءً على تكليف مباشر من السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق المستمر مع اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح؛ لتلبية احتياجات المواطنين في التجمعات البدوية والقرى الأكثر احتياجاً وتوفير السلع الأساسية لهم بالمجان.

وشملت القافلة عشرات الأطنان من المواد الغذائية الأساسية المتنوعة، إلى جانب كميات كبيرة من الدواجن والمنتجات والسلع التموينية والزراعية المختلفة، والتي تم توزيعها بالكامل كهدية مجانية من الوزارة لدعم الأهالي وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.

وأكدت وزارة الزراعة مواصلة دفع هذه القوافل التنموية تباعاً نحو مختلف المناطق الحدودية والمحافظات النائية، مشددةً على التزامها التام بالمساهمة الفعالة في خطة الدولة الشاملة لرفع العبء عن المواطنين وتحقيق الاستقرار الغذائي في كافة ربوع الجمهورية.

وتأتي هذه القافلة ضمن خطة متكاملة تنفذها الوزارة لتأمين الاحتياجات الغذائية للمناطق الحدودية، مع التركيز على تكثيف قوافل الدعم والتنمية للوصول إلى كافة الأسر المستحقة.