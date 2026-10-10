ضبط أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء على السوشيال ميدبا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمقابل مادى.

ورصدت الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمقابل مادى.

وبالفحص تم تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل"له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا) ، وضبط بحوزته (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" وتبين عدم حيازته لأية أسلحة بيضاء).

وبمواجهته اعترف بإدارته للصفحة المشار إليها بقصد النصب والإحتيال على راغبى شراء الأسلحة البيضاء وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له وغلق هاتفه المحمول عقب ذلك.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.