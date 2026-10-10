تأييد حبس تاجر حشيش 3 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه في السلام

أيدت الدائرة الأولى مستأنف جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكم السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بحق المتهم أحمد. م. ف، لإدانته بالاتجار في مخدر الحشيش وحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص، مع مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وتعود تفاصيل القضية إلى مارس 2025، عندما وردت معلومات إلى مباحث قسم شرطة ثان السلام تفيد باتجار المتهم في المخدرات، حيث جرى ضبطه خلال اتفاق مع مصدر سري على شراء قطعتين من الحشيش.

وأسفر تفتيشه عن ضبط 5 قطع من مخدر الحشيش، بلغ وزنها الإجمالي 479 جرامًا، إلى جانب فرد خرطوش وطلقة ومبلغ مالي وهاتف محمول. وأكدت التقارير الفنية طبيعة المخدر وصلاحية السلاح للاستخدام، كما كشفت فحوص الهاتف عن محادثات تشير إلى نشاط الاتجار.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في 24 يناير 2026، قبل أن ترفض محكمة الاستئناف طعن المتهم وتؤيد العقوبة.