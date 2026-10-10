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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستشفى جامعة الإسكندرية تستقبل 5 آلاف حالة وتُجري 2100 عملية خلال شهر

المستشفى الجامعي بالإسكندرية
المستشفى الجامعي بالإسكندرية
أحمد بسيوني

سجلت المستشفى الرئيسي الجامعي بجامعة الإسكندرية نشاطًا طبيًا مكثفًا خلال شهر سبتمبر 2026، بعدما استقبلت 4,889 مريضًا بوحدة الإصابات والطوارئ، وأجرت أكثر من 2,100 عملية جراحية في تخصصات مختلفة، إلى جانب تقديم آلاف الخدمات التشخيصية والعلاجية لمرضى الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

وأكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، أهمية الدور الذي تؤديه المستشفيات الجامعية في توفير الرعاية الطبية المتخصصة، والتعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة، مشيرًا إلى استمرار جهود الجامعة لدعم المستشفيات وتطوير إمكاناتها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، استعرض الدكتور تامر عبد الله، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، حصاد العمل بالمستشفى خلال سبتمبر، موضحًا أن إجمالي حالات الحجز الجديدة بلغ 3,857 مريضًا، من بينهم 2,446 حالة حجزت بطوارئ الجراحة، وأكثر من 200 حالة بطوارئ الباطنة، بالإضافة إلى الحالات المحولة من العيادات الخارجية لاستكمال العلاج.

905 عمليات طوارئ خلال شهر

وأوضح عميد كلية الطب أن المستشفى أجرت 905 عمليات جراحية طارئة خلال سبتمبر، تصدرت فيها جراحات التجميل القائمة بواقع 533 عملية، تلتها 85 عملية مخ وأعصاب، وأكثر من 120 عملية استكشاف بالجراحة العامة، إلى جانب عمليات في تخصصات الأوعية الدموية والعظام والوجه والفكين والأنف والأذن والمسالك البولية والقلب والصدر.

وأضاف أن العمليات المجدولة تجاوزت 1,100 عملية، شملت 355 عملية رمد، و300 عملية في تخصصات الجهاز الهضمي والصدر والأورام والأوعية الدموية، و299 عملية مسالك بولية ومناظير، و147 عملية مخ وأعصاب وعمود فقري، ليصل إجمالي العمليات الطارئة والمجدولة إلى أكثر من 2,100 عملية جراحية خلال الشهر.

استقبال 490 حالة بالرعاية المركزة

وفي ملف الرعاية الحرجة، استقبلت وحدات الرعاية المركزة بالمستشفى نحو 490 حالة جديدة خلال سبتمبر، بالتوازي مع استمرار تقديم خدمات الفحوص الطبية والتشخيصية بمختلف الأقسام.

وسجل قسم الأشعة إجراء 6,303 أشعة مقطعية، و2,475 أشعة عادية، و1,551 فحص موجات صوتية، و770 فحص رنين مغناطيسي، و697 أشعة دوبلر، فضلًا عن 408 فحوص موجات صوتية تداخلية و76 قسطرة تداخلية.

كما قدم قسم الأورام والطب النووي 1,297 جلسة علاج كيماوي، وتعامل مع 57 حالة علاج إشعاعي و108 حالات مسح ذري، إلى جانب تسجيل 1,112 حالة بالمعجل الخطي و258 حالة ماموجرام.

خدمات للغسيل الكلوي والسموم والحروق

وامتدت الخدمات المقدمة إلى إجراء 380 حالة مناظير وقسطرة، من بينها 135 قسطرة، وتنفيذ 636 جلسة غسيل كلوي و101 جلسة فصل بلازما، فيما استقبلت وحدة السموم 398 حالة، وسجلت وحدة الحروق استقبال 29 حالة جديدة خلال الشهر.

وأكد الدكتور تامر عبد الله أن تنوع الخدمات وحجم الحالات التي تعاملت معها المستشفى يعكسان تكامل العمل بين الأقسام الطبية المختلفة، والجهود التي تبذلها الفرق الطبية والتمريضية والفنية والإدارية لضمان استمرار تقديم الرعاية للمرضى، والتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة على مدار الساعة.

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