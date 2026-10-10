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شريان تنموي جديد.. موعد افتتاح الخط الرابع للمترو لخدمة سكان الهرم وأكتوبر
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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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شريان تنموي جديد.. موعد افتتاح الخط الرابع للمترو لخدمة سكان الهرم وأكتوبر

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
خالد يوسف

​يترقب الشارع المصري بشغف انطلاق أضخم شريان مروري يربط غرب القاهرة بشرقها عبر الخط الرابع لمترو الأنفاق، والذي يعيد رسم خريطة النقل الجماعي لخدمة قطاعات هائلة في الهرم وأكتوبر، ولا يقتصر هذا المشروع العملاق على تسهيل الحركة فقط، بل يتكامل مع شبكة المترو الحالية عبر محطات تبادلية كبرى مثل الجيزة ومحطة الملك الصالح، مما يختصر زمن الرحلات اليومية بنسب قياسية، ويخفف الاختناقات المرورية بشكل جذري قبل الموعد المقرر للافتتاح الرسمي مطلع عام 2028.

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو ومسار المرحلة الأولى

تمتد المرحلة الأولى من الخط الرابع بطول 19 كيلومترًا، بدءًا من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة السادس من أكتوبر، مرورًا بمحطة المتحف المصري الكبير وميدان الرماية وشارع الهرم، وصولاً إلى محطة الجيزة، التي تتيح التبادل مع الخط الثاني للمترو.

الخط الرابع للمترو

ويواصل الخط مساره ليتقاطع مع الخط الأول عند محطة الملك الصالح، وينتهي عند محطة الفسطاط، حيث تضم هذه المرحلة 17 محطة، منها 16 محطة نفقية ومحطة سطحية واحدة، بما يعزز الربط بين مناطق غرب القاهرة ووسطها، ويسهل انتقال المواطنين إلى عدد من الوجهات الحيوية.

المرحلة الثانية من الخط الرابع للمترو

تمتد المرحلة الثانية بين الفسطاط والقاهرة الجديدة بطول 26.9 كيلومتر، وتضم 21 محطة، بواقع 15 محطة نفقية و6 محطات علوية، لتوسيع نطاق خدمة المترو وربط مناطق جديدة بشبكة النقل الجماعي.

ويبدأ المسار النفقي بالتقاطع مع الخط السادس للمترو عند محطة السيدة عائشة، ثم يمر بطريق النصر ومدينة نصر عبر شارع أنور المفتي، مع تحقيق التكامل مع مونوريل شرق النيل عند محطة الطيران. ويستكمل مساره عبر شارع حافظ إبراهيم ومحور شينزو آبي، ثم شارعَي أحمد الزمر والميثاق.

ويتجه الخط بعد ذلك إلى مسار سطحي أعلى كوبري ماجد الفطيم للسيارات، حتى تقاطعه مع الطريق الدائري، ثم يمتد أمام أكاديمية الشرطة، ويتجه شرقًا عبر محور السادات وشمالاً بمحور مصطفى كامل، وصولاً إلى ورشة العمرة الجسيمة للخط الرابع، شمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة - السويس.

المرحلة الثالثة

تبلغ أطوال المرحلة الثالثة 16.3 كيلومتر، وتمتد بين حدائق الأشجار وميدان الحصري، وتضم 10 محطات تستهدف خدمة الكثافات السكانية على امتداد المسار، إلى جانب الربط مع مونوريل غرب النيل من خلال محطة الحصري، بما يدعم حركة التنقل داخل مدينة السادس من أكتوبر والمناطق المحيطة بها.

المرحلة الرابعة

تمتد المرحلة الرابعة من القاهرة الجديدة حتى مطار العاصمة بطول 38.7 كيلومتر، وتضم 8 محطات، وتتيح الربط مع القطار الكهربائي الخفيف، الذي يمتد بين عدلي منصور والعاشر من رمضان والعاصمة الجديدة، عند محطة مطار العاصمة.

الخط الرابع للمترو

الخط الرابع للمترو يستهدف نقل 1.5 مليون راكب يوميًّا
ومن المستهدف أن تصل الطاقة الاستيعابية للخط الرابع للمترو، بعد اكتمال تنفيذ مراحله بالكامل، إلى نحو 1.5 مليون راكب يوميًّا، بما يعزز الاعتماد على وسائل النقل الجماعي، ويسهم في تخفيف الضغط على شبكة الطرق والحد من التكدسات المرورية، فضلاً عن تحسين الربط بين مناطق الهرم وأكتوبر ومختلف المناطق التي يخدمها المشروع.

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