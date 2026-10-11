الأنبا بشارة يترأس اللقاء السنوي لخدمة يسوع الراعي بكاتدرائية أم النعم الإلهية

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، اللقاء السنوي لخدمة يسوع الراعي، بكاتدرائية أم النعم الإلهية، بأبوقرقاص البلد.

شارك في اللقاء القمص يونان إستمالك، والأب يوساب أيوب، راعيا الكاتدرائية، والأب فادي فاروق، المنسق الحالي للخدمة، وعدد من الآباء الكهنة، وخدام النشاط.

بدأ اللقاء بصلاة الأجبية المقدسة، تلاها صلاة القداس الإلهي، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية، مؤكدًا أهمية أن يعيش الإنسان شاكرًا، ومواظبًا على الصلاة، ومستعدًا للغفران، وألا يتوقف عن العطاء، مستفيدًا من الخبرات الحياتية في مسيرته الروحية، والإنسانية.

تضمّن اللقاء أيضًا فقرة الترانيم الروحية المتنوعة، بقيادة الأخت نادية منير، بمصاحبة العزف للأخ باسم، كما قدم القمص يونان إستمالك كلمة روحية بعنوان "إلى الشيب أحمل" (إش 46 : 4)، مشيرًا إلى أهمية الطاعة، والحكمة في جعل الحياة جميلة وصالحة، مؤكدًا ضرورة التمسك بالكرامة، والاستقامة، والشهامة في مختلف ظروف الحياة.

وفي ختام اللقاء، وُزّعت الهدايا التذكارية على المشاركين في اليوم، أعقبها كلمة الأب فادي فاروق.