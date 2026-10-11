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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

هل يلزم القانون المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة؟.. اعرف التفاصيل

تعبيرية
تعبيرية
أميرة خلف

حدد قانون المحال العامة عددًا من الاشتراطات والضوابط التي يتعين على أصحاب المحال الالتزام بها للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، ومن بينها الاشتراطات المتعلقة بتأمين المحال والحفاظ على سلامة المواطنين.

نصت المادة (23) من القانون، علي أن تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية ، وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.

تحديد الانشطة المحظورة


وتحدد اللجنة العليا للتراخيص الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يُحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.

ووفقا للقانون، فالمحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح.

 وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.


واستثنى القانون من هذا التعريف المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، والتي تخضع للأطر والقواعد القانونية المنظمة لطبيعة كل منها.

قانون المحال العامة كاميرات كاميرات مراقبة قانون المحال العامة

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