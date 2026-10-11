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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رسمياً.. آبل تعلن عن حدث خاص بالمنزل الذكي منتصف أكتوبر الجاري

حدث أبل
حدث أبل
لمياء الياسين

وجهت شركة أبل دعوة رسمية للجمهور لحضور حدث بديل مرتقب في 13 أكتوبر المقبل. وجاء الإعلان على لسان رئيس قسم التسويق في الشركة، جريج جوسوياك، الذي شوّق المتابعين بعبارة تحمل دلالة واضحة: "مرحباً بكم في منزلكم. 13 أكتوبر"، في إشارة صريحة إلى أن التركيز بالكامل سينصب على تطوير منظومة المنزل الذكي الخاصة بالشركة.


على الجانب الآخر تعد من الأجهزة المتوقع إطلاقها  إطلاق مركز تحكم جديد للمنزل الذكي مزود بشاشة عرض من المتوقع أن يكون جهاز التحكم المنزلي الذكي، الذي طال انتظاره ويُشار إليه داخليًا أحيانًا باسم “HomePad” محور العرض التقديمي. يهدف الجهاز إلى أن يكون نقطة تحكم مركزية في المنزل، مما يُسهّل التحكم في أجهزة Matter وHomeKit المتصلة بالشبكة. ومن المتوقع أن يأتي بشاشة صغيرة الحجم، مصممة ليس فقط للتحكم في الغرفة، بل أيضًا لإجراء مكالمات FaceTime وتشغيل الوسائط. أما من ناحية البرمجيات، فستُمكّن المستشعرات الجديدة النظام من اكتشاف المستخدمين في الغرفة وعرض محتوى مخصص على الشاشة.

 آبل تعلن عن حدث خاص بالمنزل الذكي منتصف أكتوبر الجاري

ترقيات الشرائح لأجهزة Apple TV و HomePod mini
 

تظهر تحديثات لخطوط الإنتاج الحالية جهاز Apple TV 4K: من المتوقع أن يوفر المعالج الجديد، بالإضافة إلى زيادة سعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، قوة معالجة محلية أكبر لتقنية Apple Intelligence. ومن المرجح أن يبقى تصميم الجهاز وسعات التخزين دون تغيير يُذكر.


HomePod mini

من المقرر أيضًا تحديث مكبر الصوت الذكي الأصغر حجمًا بأجهزة محدثة مع نظام SiP (نظام في حزمة) لتحسين معالجة الصوت وسرعة الاتصال بمعايير الشبكة المنزلية.

الذكاء الاصطناعي لـ Siri وذكاء أبل: من المرجح أن يكون تركيز جميع الأجهزة المنزلية الجديدة على التنفيذ المحلي لوظائف المساعد الصوتي المتقدم والذكاء الاصطناعي.

الأسعار والتوافر

على الجانب الاخر  لا تتوفر معلومات محددة مسبقًا بشأن أسعار أو موعد إطلاق الأجهزة الجديدة. من المتوقع بث الحدث يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبرقبل أن يتم بثه عبر موقع آبل الإلكتروني ويوتيوب.

شركة أبل المنزل الذكي جهاز Apple TV 4K مكبر الصوت الذكي الذكاء الاصطناعي موقع آبل

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