عليها 11 بحارا .. الهند تعلن استهداف سفينة في مضيق هرمز

أعلنت السلطات الهندية عن إستهداف السفينة في مضيق هرمز كان على متنها 11 بحارا هنديا.

وأكدت السلطات الهندية أن الطاقم الهندي للسفينة التي تعرضت للاستهداف اليوم في مضيق هرمز "بخير".

وفي وقت لاحق اليوم ؛ أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ، بتلقي بلاغ بشأن تعرض ناقلة لإصابة بمقذوف مجهول أثناء وجودها في مضيق هرمز، أحد أبرز الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، والذي يمثل شريانًا رئيسيًا لحركة التجارة الدولية ونقل إمدادات الطاقة.

وأوضحت الهيئة، أن المقذوف تسبب في إلحاق أضرار بالناقلة، دون تسجيل أي إصابات بين أفراد طاقمها، مؤكدة أن جميع الموجودين على متن السفينة بخير.