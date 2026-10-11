نور عزت وعمر فرج يتأهلان لنهائي البطولة الإفريقية للباراكانوي بالجزائر

واصل المنتخب الوطني للباراكانوي تألقه في البطولة الإفريقية المقامة بالجزائر خلال الفترة من 8 وحتى 13 أكتوبر الجاري، بعدما نجح الثنائي نور عزت وعمر فرج في التأهل إلى نهائي سباق KL3 رجال، المقرر إقامته صباح غدٍ الاثنين، بعد عبور التصفيات والدور نصف النهائي.

كما يشارك في نهائيات يوم غدٍ الاثنين كل من اللاعبة سلوى إيهاب في سباق KL2 سيدات، واللاعب ياسين كمال في سباق KL1 رجال، بعد تأهلهما مباشرة إلى النهائي، ليخوض أربعة من أبطال مصر المنافسات النهائية.

يأتي هذا التأهل بدعم ومساندة أحمد كامل رئيس الاتحاد المصري للكانوي والكياك وعضو اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي، الذي حرص على حضور البطولة، بدعوة من الاتحاد الإفريقي بصفته نائبًا لرئيس الاتحاد، ومؤازرة المنتخب المصري للباراكانوي، دعمًا للاعبين وتحفيزًا لهم على تحقيق أفضل النتائج.

وتأتي المشاركة المصرية في إطار حرص الاتحاد المصري للكانوي والكياك على مواصلة مسيرة الريادة المصرية إفريقيًا، وتعزيز حضور الباراكانوي المصري دوليًا، إلى جانب أهمية البطولة في حصول اللاعبين على التصنيف النهائي المعتمد، وتمثل محطة مهمة في الإعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة والسعي نحو التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية "لوس أنجلوس 2028".

ويترأس البعثة المصرية خالد سمير نائب رئيس الاتحاد المصري للكانوي والكياك وعضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، ويضم الجهاز الفني والإداري الكابتن محمود عوض مدربًا وإداريًا للبعثة.

ويواصل أبطال مصر استعداداتهم لخوض النهائيات، وسط طموحات بتحقيق أفضل النتائج ورفع اسم مصر عاليًا ومواصلة الإنجازات المصرية في رياضة الباراكانوي.