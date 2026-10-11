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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وجدي زين الدين: الدولة المصرية واجهت الإرهاب بالتوازي مع التنمية

وجدي زين العابدين
وجدي زين العابدين
محمود زيدان

وجه الدكتور وجدي زين الدين، الكاتب الصحفي، التحية إلى القوات المسلحة المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، مشيدًا بدورها في حماية الدولة المصرية ومواجهة الإرهاب، ومؤكدًا أن ما شهدته مصر من مشروعات تنموية وتطور في مؤسسات الدولة منذ عام 2014 جاء بالتوازي مع مواجهة تحديات أمنية كبيرة، بفضل تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة.

وأوضح زين الدين، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم»، أن المشروع الوطني المصري منذ عام 2014 واجه تحديين رئيسيين، تمثلا في إعادة بناء مؤسسات الدولة ومواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذين الملفين بالتوازي تطلب جهودًا كبيرة من الدولة المصرية، وتضحيات من أبنائها، إلى جانب توافر الإرادة السياسية والمجتمعية.

وأضاف أن مصر اختارت العمل على مسارين متزامنين، هما مكافحة الإرهاب واستكمال عملية التنمية، بدلًا من تأجيل أحدهما لحين الانتهاء من الآخر، معتبرًا أن هذا التوجه مثّل تحديًا كبيرًا في ظل الظروف التي مرت بها البلاد خلال تلك المرحلة.

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن العمليات الإرهابية، لا سيما في شمال سيناء، فرضت تحديات أمنية معقدة على الدولة المصرية، موضحًا أن طبيعة المنطقة الجغرافية، وصعوبة تحديد مواقع العناصر الإرهابية، إلى جانب اختلاطها بالمناطق التي يعيش فيها المدنيون، جعلت المواجهة تتطلب قدرًا كبيرًا من الدقة والحذر حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأكد زين الدين أن نجاح الدولة في مواجهة الإرهاب لم يكن بمعزل عن التضحيات التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة، لافتًا إلى أن هذه التضحيات شكّلت ركيزة أساسية في تعزيز الأمن والاستقرار، بالتزامن مع استمرار تنفيذ المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.

وأوضح أن دور القوات المسلحة لم يقتصر على أداء مهامها في حماية الأمن القومي، بل شاركت كذلك، إلى جانب مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، في جهود البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن الجمع بين حماية الدولة واستكمال مشروعاتها التنموية يعكس حجم الجهود التي بُذلت خلال السنوات الماضية.

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