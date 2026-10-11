إدراج 12 عالما من جامعة دمنهور ضمن قائمة "ستانفورد" الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم

في إنجاز علمي دولي جديد يعكس ريادة البحث العلمي المصري على الخريطة العالمية، أعلنت جامعة دمنهور عن إدراج 12 عالما وباحثا من قاماتها الأكاديمية ضمن النسخة المحدثة من قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم الأكثر تأثيرا ونشاطا بحثيا (Top 2% Scientists List) لعام 2026.

و​تعتمد هذه القائمة المرموقة، التي تصدرها جامعة ستانفورد بالتعاون مع دار النشر العالمية "إلسيفير" (Elsevier)، على قواعد البيانات العالمية الرصينة "سكوبس" (Scopus).

ولا تقتصر معايير الاختيار على كمية الأبحاث المنشورة فحسب، بل ترتكز بشكل أساسي على معايير قياس التأثير العلمي الحقيقي، والتي تشمل حجم الاستشهادات بالأبحاث (Citations)، ومؤشر "هيرش" (h-index)، ومساهمة الباحثين في تقدم المعرفة في تخصصاتهم المختلفة عالميا، مما يجعل هذا الإنجاز شهادة دولية دامغة على أن مخرجات جامعة دمنهور البحثية باتت مرجعا أساسيا للمجتمع العلمي الدولي.

وجاء توزيع العلماء المدرجين بالقائمة كالتالي : الدكتورة مريم زويل "بكلية الصيدلة"، الدكتور علي الفار، الدكتور قدري صادق، الدكتور جابر بطيحة، الدكتور أحمد الفدادني، "بكلية الطب البيطري"، بينما شهدت "كلية العلوم" إدراج كل من الدكتورة شيرين السبع، الدكتور محمد عبد الرؤوف، الدكتور أسعد حسن، ومن "كلية الزراعة" تم إدراج كل من الدكتور يوسف عبد الوهاب، الدكتورة انتصار ربيع، والدكتور أحمد عبد الله، الدكتور حسام أبو شعرة.

​من جانبه، أعرب الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، عن بالغ فخره واعتزازه بهذا الإنجاز المستحق، مقدما خالص التهنئة القلبية لعلماء الجامعة الأجلاء المدرجين بالقائمة، متمنيا لهم دوام التوفيق والتميز، مؤكدا أن إدراج 12 عالما من الجامعة ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم يعكس المكانة المرموقة التي بلغتها الجامعة، ويبرز جودة وقوة الإنتاج العلمي لعلمائها وقدرتهم التنافسية العالية على المستوى العالمي.

​وأوضح "ترابيس" ، أن هذا التفوق يثبت أن أبحاث جامعة دمنهور لم تعد مجرد إسهامات محلية، بل أصبحت مرجعا دوليا في خدمة قضايا العلم والتنمية، مشيدا بالجهود المضنية التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس والباحثون بالجامعة.

وأوضحت الدكتورة منال مصطفى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن هذا النجاح هو ثمرة استراتيجية واضحة ومدروسة تبنتها الجامعة لتطوير منظومة البحث العلمي، وتقديم الدعم للنشر الدولي المتميز في المجلات العالمية المصنفة، فضلا عن التطوير المستمر للبنية التحتية للمعامل المركزية وتوفير بيئة محفزة للابتكار والتميز، مشيرة إلى أن تواجد أربع كليات مختلفة في القائمة يعكس بوضوح أن التميز والريادة قد تحولا إلى ثقافة مؤسسية عامة في كافة قطاعات الجامعة، وليس مجرد اجتهادات فردية.

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و​تجدد جامعة دمنهور التزامها التام بمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للبحث العلمي والباحثين، باعتباره الركيزة الأساسية للتقدم الحضاري، والقاطرة الحقيقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.