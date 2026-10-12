مواعيد مباريات اليوم الإثنين 12-10-2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، إقامة مجموعة من المواجهات المهمة في مختلف المسابقات المحلية والقارية، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة أبرز المباريات التي تجمع عددًا من الأندية البارزة.

وتتصدر قائمة مباريات اليوم مواجهة كوفينتري سيتي أمام نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، إلى جانب لقاء ليفانتي وإشبيلية في الدوري الإسباني، ومباراتين في الدوري الإيطالي.

كما تحظى منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة باهتمام كبير، إذ تقام عدة مواجهات قوية، أبرزها مباراة النصر السعودي أمام نيفتشي، بالإضافة إلى لقاء الوصل والأهلي، ومواجهة الغرافة والاستقلال، في يوم كروي حافل بالمباريات المثيرة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار إلى مواجهة كوفينتري سيتي ونيوكاسل يونايتد، التي تقام مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، وفقًا للمواعيد التالية:

* كوفينتري سيتي ضد نيوكاسل يونايتد: الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قناة «بي إن سبورتس 2».

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة

تقام مواجهة واحدة ضمن منافسات الدوري الإسباني، تجمع بين ليفانتي وإشبيلية، في مباراة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية.

* ليفانتي ضد إشبيلية: الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قناة «بي إن سبورتس 5».

مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم

تشهد منافسات الدوري التركي مواجهة تجمع بين أيوب سبور وجوزتيبي، وفق الموعد التالي:

* أيوب سبور ضد جوزتيبي: الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، عبر منصة «تود».

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة

تتواصل المنافسات في الدوري الإيطالي بإقامة مباراتين، وفق المواعيد التالية:

* أتالانتا ضد فينيسيا: الساعة 7:30 مساءً، عبر «إس تي سي تي في».

* تورينو ضد أودينيزي: الساعة 9:45 مساءً، عبر «إس تي سي تي في».

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة اليوم

تقام اليوم مجموعة من المواجهات ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، وتأتي المواعيد كالتالي:

* باختاكور ضد القادسية: الساعة 4:45 مساءً، عبر قناة «بي إن سبورتس 2».

* الوصل ضد الأهلي: الساعة 7 مساءً، عبر قناة «بي إن سبورتس 1».

* تراكتور ضد الشمال: الساعة 7 مساءً، عبر قناة «بي إن سبورتس 2».

* النصر ضد نيفتشي: الساعة 9:15 مساءً، عبر قناة «بي إن سبورتس 3».

* القوة الجوية ضد العين: الساعة 9:15 مساءً، عبر قناة «بي إن سبورتس 4».

* الغرافة ضد الاستقلال: الساعة 9:15 مساءً، عبر قناة «بي إن سبورتس 1».