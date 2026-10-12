قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري الإيراني يعلن اصطدام ناقلة نفط بلغم في مضيق هرمز
ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
صندوق مكافحة الإدمان يلاحق سائقى الحافلات المدرسية المتعاطين للمخدرات
سبب تسمية شهر جمادى الأولى بهذا الاسم.. معلومة لا يعرفها كثيرون
عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق
سعر الريال والدرهم والدينار في بنك مصر اليوم الإثنين .. آخر تحديث
أسعار سوزوكي جيمني 2026 في السوق السعودية
أسعار النفط تتراجع بعد إعلان ترامب هدنة الطاقة بين روسيا وأوكرانيا
زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب منطقة ميناهاسا في جزيرة سولاويسي الإندونيسية
صعق كهربائي ينهي حياة شاب أثناء عمله بالفيوم
بعد خسارة القمة.. معتمد جمال يخضع لجراحة عاجلة
دعاء الرزق في أول أيام شهر جمادى الأولى 1448.. أدعية لسعة الرزق وقضاء الحوائج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 12-10-2026 والقنوات الناقلة

نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل يونايتد

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، إقامة مجموعة من المواجهات المهمة في مختلف المسابقات المحلية والقارية، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة أبرز المباريات التي تجمع عددًا من الأندية البارزة.

وتتصدر قائمة مباريات اليوم مواجهة كوفينتري سيتي أمام نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، إلى جانب لقاء ليفانتي وإشبيلية في الدوري الإسباني، ومباراتين في الدوري الإيطالي.

كما تحظى منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة باهتمام كبير، إذ تقام عدة مواجهات قوية، أبرزها مباراة النصر السعودي أمام نيفتشي، بالإضافة إلى لقاء الوصل والأهلي، ومواجهة الغرافة والاستقلال، في يوم كروي حافل بالمباريات المثيرة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار إلى مواجهة كوفينتري سيتي ونيوكاسل يونايتد، التي تقام مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، وفقًا للمواعيد التالية:

* كوفينتري سيتي ضد نيوكاسل يونايتد: الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قناة «بي إن سبورتس 2».

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة

تقام مواجهة واحدة ضمن منافسات الدوري الإسباني، تجمع بين ليفانتي وإشبيلية، في مباراة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية.

* ليفانتي ضد إشبيلية: الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قناة «بي إن سبورتس 5».

مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم

تشهد منافسات الدوري التركي مواجهة تجمع بين أيوب سبور وجوزتيبي، وفق الموعد التالي:

* أيوب سبور ضد جوزتيبي: الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، عبر منصة «تود».

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة

تتواصل المنافسات في الدوري الإيطالي بإقامة مباراتين، وفق المواعيد التالية:

* أتالانتا ضد فينيسيا: الساعة 7:30 مساءً، عبر «إس تي سي تي في».
* تورينو ضد أودينيزي: الساعة 9:45 مساءً، عبر «إس تي سي تي في».

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة اليوم

تقام اليوم مجموعة من المواجهات ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، وتأتي المواعيد كالتالي:

* باختاكور ضد القادسية: الساعة 4:45 مساءً، عبر قناة «بي إن سبورتس 2».
* الوصل ضد الأهلي: الساعة 7 مساءً، عبر قناة «بي إن سبورتس 1».
* تراكتور ضد الشمال: الساعة 7 مساءً، عبر قناة «بي إن سبورتس 2».
* النصر ضد نيفتشي: الساعة 9:15 مساءً، عبر قناة «بي إن سبورتس 3».
* القوة الجوية ضد العين: الساعة 9:15 مساءً، عبر قناة «بي إن سبورتس 4».
* الغرافة ضد الاستقلال: الساعة 9:15 مساءً، عبر قناة «بي إن سبورتس 1».

نيوكاسل الدوري الانجليزي الدوري الاسباني اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك .. الموعد وطرق المشاهدة

الأهلي والزمالك

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك .. الشوط الثاني لمباراة الدربي

معتمد جمال

بعد خسارة القمة.. معتمد جمال يخضع لجراحة عاجلة

مطار الملك خالد الدولي

بيان عاجل من السعودية بشأن استهداف مطار الملك خالد الدولي

دار الإفتاء المصرية

دار الإفتاء: غدا الاثنين أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1448 هجريا

عبدالمنعم

الصحافة الفرنسية تتغزل في عبد المنعم عقب أدائه مع نيس

مرسيدس مايباخ GLS

فخامة بتصميم رياضي.. كل ما تريد معرفته عن مرسيدس مايباخ GLS | صور

الطقس في مصر

خلايا رعدية تسيطر على بعض المناطق.. وأمطار مفاجئة تضرب 13 محافظة بعد ساعات

ترشيحاتنا

شيخ الازهر

شيخ الأزهر ينعى التلميذ أمير عبد الحميد: قلوبنا يعتصرها الألم والحزن

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| حكم امتناع الرجل عن دفع نفقة المتعة لطليقته.. وهل يجوز للمرأة ارتداء ملابس خفيفة أمام أبيها وإخوتها وزوج ابنتها؟.. وحكم تغيير توصية المتبرع وإعطاء ماله لفقيرة بدلا من يتيمة

الدعاء

دعاء آخر ليلة من ربيع الآخر.. كلمات مستجابة تضرع بها إلى ربك

بالصور

الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه

الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه
الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه
الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه

فيديو

حالة طوارئ الحمامات

حالة طوارئ الحمامات.. طائرة تغير مسارها وتهبط اضطراريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد