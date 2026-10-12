سول: اجتماع طارىء لمكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية لبحث الإطلاق الطاروخي لبيونج يانج

عقد مكتب الأمن القومي التابع للمكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اجتماعا طارئا اليوم /الاثنين/ بعد إطلاق الجارة الشمالية عدة صواريخ باليستية في اتجاه البحر الشرقي.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) أن المكتب تفقد الوضع الأمني للبلاد ومدى جاهزية الجيش، وحث كوريا الشمالية على الوقف الفوري لإطلاق الصواريخ، لاسيما أن ذلك ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويقوض الأمن في شبه الجزيرة الكورية.

وكانت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية قد أعلنت أن بيونج يانج أطلقت عدة صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي صباح اليوم، وأكدت أن الجيش عزز إجراءات المراقبة تحسبا لأي عمليات إطلاق جديدة، مع الحفاظ على حالة تأهب قصوى وتبادل وثيق للمعلومات مع الولايات المتحدة واليابان.