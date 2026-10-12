رسميا.. الصفاقسي ينهي التعاقد مع نبيل الكوكي قبل مواجهة الترجي

قرر النادي الصفاقسي التونسي وضع حد لتجربته مع المدرب نبيل الكوكي، بعدما أعلن رسميًا، اليوم الإثنين، فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، مع إنهاء مهام جميع أفراد الجهاز الفني للفريق الأول.

وأكد النادي، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية، تقديره لما قدمه الكوكي ومعاونوه خلال فترة عملهم، متمنيًا لهم النجاح في خطواتهم المقبلة، مشيرًا إلى أن هوية الجهاز الفني الجديد ستُعلن في وقت لاحق، دون توضيح الأسباب المباشرة وراء الانفصال.

ويأتي القرار في توقيت حساس بالنسبة للفريق، الذي يستعد لمواجهة الترجي بعد خمسة أيام في الدوري التونسي، قبل الانتقال إلى منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يلتقي دجيكانو.

وتزامن رحيل الكوكي مع تصاعد الخلافات بينه وبين إدارة النادي، خاصة بعد تصريحاته عقب الخسارة أمام تقدم ساقية الدائر بهدف دون رد، والتي عبّر خلالها عن استيائه من الأوضاع داخل النادي، قائلًا: "هناك أشياء تنخر في جسد هذا النادي، وهناك من يدفع المال لمهاجمتي وترويج أخبار كاذبة حول أزمة النتائج".

كما اتهم المدرب التونسي بعض الأطراف بمحاولة الضغط عليه من أجل الرحيل، أو دفع إدارة الصفاقسي إلى اتخاذ قرار بإقالته، في تصريحات أثارت التساؤلات حول مستقبل علاقته بالنادي.

ويحتل الصفاقسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 8 نقاط، حصدها خلال الجولات الخمس الأولى، ليواجه الفريق تحديًا جديدًا يتمثل في حسم هوية مدربه المقبل قبل استحقاقاته المحلية والقارية.