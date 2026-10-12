قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا بعد انتهاء المدة؟.. اليوم آخر فرصة للحصول على شقق السكن البديل لأصحاب الإيجار القديم
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم أزمة الجوع في اليمن
وزيرا خارجية مصر والسودان يؤكدان عمق العلاقات الثنائية واستمرار التشاور في القضايا المشتركة
منتدى مصر 2026.. رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية
باحث سياسي: قبول واشنطن الشروط الإيرانية يمهد الطريق لتحسن الأوضاع بين الطرفين
المتحف الكبير والهرم.. موعد افتتاح الخط الرابع للمترو وخريطة المحطات
شديدة الانفجار.. حمار يحمل 200 كيلو C4 على الحدود السورية اللبنانية | تفاصيل
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات
مداهمة منزل عضوة الكونجرس الأمريكي إلهان عمر.. تحقيق جنائي بشأن ملف هجرتها
خسائر في أسواق الذهب بالسعودية.. تراجع جماعي للمعدن الأصفر
تقرير: محطة "تحيا مصر 2" نقلة نوعية نحو التحول المحوري إلى تجارة الترانزيت
الصين تعزز إجراءاتها على الحدود بعد الاشتباه بوفاة شخص بالطاعون في روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل إسكان النواب: منحتا بنك التنمية الأفريقي تدعمان تعزيز الأمن المائي

اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب
اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب
فريدة محمد

أكد النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المنحتين المقدمتين من بنك التنمية الأفريقي لتمويل مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، ضمن محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، تمثلان خطوة مهمة لدعم جهود الدولة في تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي، من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة في تنفيذ مشروعات تحلية المياه.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026 بشأن الموافقة على المنحتين، أن أهمية هذا التمويل لا تقتصر على توفير الدعم المالي، وإنما تمتد إلى إعداد الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية اللازمة لإنشاء خمس محطات لتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، بما يسهم في تجهيز المشروع وفق أسس علمية وفنية تضمن كفاءة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن المنحتين تعكسان أهمية التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية في دعم المشروعات القومية ذات الأولوية، خاصة المشروعات المرتبطة بقطاع المياه، الذي يمثل أحد الملفات الاستراتيجية في ظل تزايد الاحتياجات المائية وضرورة البحث عن حلول مستدامة لتوفير المياه للاستخدامات المختلفة.

وأوضح مختار همام، أن المنحة الأولى المقدمة من مرفق المياه الأفريقي، تبلغ قيمتها 500 ألف يورو، بينما تبلغ قيمة المنحة الثانية المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط 280 ألف وحدة حسابية، بما يعادل نحو 553 ألف يورو، لتغطية أعمال المساعدة الفنية والدراسات المرتبطة بالمشروع، وهو ما يوفر دعمًا مهمًا لاستكمال مراحل الإعداد والتحضير لإنشاء المحطات الخمس.

وأكد النائب أن التوسع في تحلية المياه بالاعتماد على الطاقة المتجددة يمثل توجهًا مهمًا نحو تحقيق التكامل بين سياسات إدارة الموارد المائية والتحول إلى الطاقة النظيفة، بما يساعد على تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، ويدعم التوجه نحو مشروعات أكثر استدامة وكفاءة على المدى الطويل.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الاستثمار في الدراسات الفنية والتقييمات البيئية والاجتماعية قبل البدء في تنفيذ المشروعات يسهم في تحديد الاحتياجات بدقة، ورفع كفاءة التخطيط، والحد من التحديات المحتملة خلال مراحل التنفيذ والتشغيل.

وطالب همام، بضرورة مواصلة دعم مشروعات البنية التحتية لقطاع المياه، وتعزيز الشراكات التنموية التي تتيح نقل الخبرات الفنية وتوفير التمويل اللازم، بما يسهم في زيادة إتاحة المياه المحلاة، وتلبية الاحتياجات المتنامية، ودعم جهود الدولة لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.

بنك التنمية الأفريقي مشروع تحلية المياه الطاقة المتجددة محور المياه المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة في المنزل منفردا

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

التابلت

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الأول الثانوي بشأن التابلت

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

الزمالك

حكم سويسري شهير يفاجئ جماهير الزمالك بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي

الصلاة

هل الصلاة على النبي في الصلاة تبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر عدم تسليم التابلت لطلاب المدارس الخاصة والمنازل والخدمات

ترشيحاتنا

الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط

وزير الإنتاج الحربي يؤكد أهمية التعاون مع القطاع الخاص وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع

رئيس الوزراء

مجلس الوزراء يستعرض رؤى الخبراء لتعزيز تنافسية الصناعة وجذب الاستثمارات

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في المؤتمر الرابع للكنائس العربية بالولايات المتحدة

بالصور

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طن حديد عز بـ40 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد